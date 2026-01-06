Podcast
Internacional

Cuba revela identidades de militares muertos en captura de Maduro

Cuba publicó los nombres de 32 militares fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro y decretó dos días de luto nacional por las bajas

  • 06
  • Enero
    2026

Las autoridades cubanas difundieron este martes los nombres, rangos y edades de 32 militares que murieron durante la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, en medio de un duelo nacional decretado por el gobierno de la isla.

Entre los uniformados figuran coroneles, tenientes, mayores, capitanes y soldados de la reserva, con edades que van de los 26 a los 60 años.

Todos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, principales cuerpos de seguridad del país.

La información oficial no detalló las misiones que realizaban los militares en territorio venezolano al momento de los hechos.

Los rostros y datos personales de los fallecidos fueron difundidos en la página de Facebook del periodista Lázaro Alonso, considerado vocero habitual del gobierno cubano.

En las imágenes, los militares aparecen vestidos con el uniforme verde olivo.

Reconocimiento del gobierno

En un comunicado emitido el domingo, las autoridades cubanas confirmaron las muertes y señalaron que los agentes se encontraban en Venezuela como parte de convenios bilaterales.

Según la nota, los militares “cumplieron digna y heroicamente con su deber” y murieron en enfrentamientos directos o a consecuencia de bombardeos.

Un decreto presidencial estableció dos días de luto nacional, con banderas a media asta y la cancelación de espectáculos y actos festivos en todo el país.

Cuba y Venezuela mantienen estrechos acuerdos económicos y políticos desde hace décadas, que incluyen cooperación energética y de seguridad. Sin embargo, rara vez se informa públicamente sobre el alcance de los intercambios militares o de asesoría entre ambos países.


