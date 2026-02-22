¿Cómo proteger tus datos al navegar en otros países?

En las últimas semanas han surgido diversas medidas de países occidentales para controlar el contenido que consumen las personas en redes sociales, especialmente en menores de edad; ante esto, Estados Unidos busca implementar medidas drásticas para que todos los usuarios de internet en el mundo puedan acceder a las mismas plataformas, redes y sitios que acceden los estadounidenses, justificando la acción como una lucha a favor de la libertad de expresión.

Otras de las razones por las que los gobiernos buscan con desesperación controlar el contenido en internet se vincula al control ideológico, la defensa de su cultura y soberanía y al miedo constante al robo de información o espionaje por parte de naciones enemigas.

Si bien, esta amenaza los hace tomar medidas a nivel gobernanza, no aplican el mismo parámetro para proteger a su población de posibles crímenes digitales que dejan expuesta su información personal.

Aunque a presidentes como Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin no les interese conocer tus datos personales, sí existen infinidad de delincuentes cibernéticos que buscan aprovecharse de tu información bancaria, mensajes privados, ubicación en tiempo real, contactos y hasta fotos almacenadas en tu celular para causar delitos, estafas y extorsiones. Dependiendo el país en el que te encuentres, el acceso para estos delincuentes puede ser más fácil o más complicado.

Si tienes en tus planes próximos viajar, trabajar o residir en otros países fuera de México, debes saber que no todas las naciones cuentan con las mejores medidas de protección ante estos crímenes pues en muchos casos no existen leyes de protección de datos y el propio Estado desea tener acceso a tu información.

A continuación se desarrolla una guía para conocer en qué latitudes tus datos estarán menos protegidos y cuáles son las medidas que puedes hacer para cuidarlos.

¿Qué significa que un país “no protege tus datos”?

Un país con baja protección digital suele cumplir con una o varias de estas condiciones:

No tiene leyes claras de protección de datos personales

Permite al gobierno acceder a comunicaciones privadas sin orden judicial

Obliga a empresas tecnológicas a compartir información con el Estado

Bloquea o controla internet y redes sociales

Penaliza el uso de VPN o cifrado fuerte

En estos entornos, tu celular es vulnerable incluso si no haces nada “ilegal”, es por ello que se recomienda ampliamente solo utilizar el internet necesario bajo señal satelital adquirido en planes desde México.

Países con mayor riesgo para tus datos personales

China

El gobierno tiene acceso legal a datos de usuarios.

Apps locales recopilan información masiva.

El uso de VPN está restringido.

Wi-Fi público altamente monitoreado.

Rusia

Las empresas deben almacenar datos dentro del país.

Las autoridades pueden acceder a mensajes y llamadas.

Uso de redes sociales monitoreado.

Irán

Internet altamente censurado.

VPN ilegales en muchos casos.

Bloqueo frecuente de plataformas globales.

Arabia Saudita

Leyes amplias sobre “seguridad nacional”.

Vigilancia de redes sociales.

Apps pueden ser usadas como evidencia legal.

Venezuela

Infraestructura digital débil.

Escasa protección legal de datos.

Monitoreo de comunicaciones en contextos políticos.

Egipto

Detenciones por publicaciones en redes.

Supervisión de apps de mensajería.

Bloqueo de sitios web informativos.



Incluso en países con mejores leyes, como la Unión Europea o Canadá, los riesgos no desaparecen, pero existen marcos legales como el GDPR que limitan el abuso y permiten defensa legal. La diferencia es el nivel de control y arbitrariedad.

¿Cómo proteger tus datos personales en países de riesgo?

La mejor alternativa es utilizar una VPN confiable, actívala antes de conectarte a internet, evita las VPN gratuitas y revisa si su uso es legal en el país que visitas.

Antes de viajar, elimina apps bancarias si no son necesarias. borra todos tus correos sensibles, en especial si en alguno hablas sobre el país al que estás visitando, usa autenticación en dos pasos y considera comprar un teléfono de viaje; es decir, un equipo nuevo no vinculado a tu correo, contactos ni contraseñas y que solo te sirva para sacar fotos, revisar mapas, traducción y mensajes cifrados

Evita Wi-Fi público: las redes abiertas en hoteles, aeropuertos y cafés son puntos críticos para el robo de información. Usa siempre datos móviles o un hotspot propio. Nunca accedas a tus aplicaciones bancarias o correos sensibles en WiFi público.

Y finalmente, lo que pasamos mucho por alto pero es sustancial: Cuida lo que publicas. Las autoridades podrían dar con tu contenido y arrestarte antes de que abandones el país, como ha sucedido en muchas ocasiones con turistas que ingresan a sitios prohibidos, dañan monumentos y realizan actos “ilegales” en ciertos lugares, como beber en vía pública, portar ropa corta o realizar demostraciones de afecto. Evita opiniones políticas locales. No compartas ubicaciones en tiempo real y asume que todoel tiempo te están espiando.

No arruines tus vacaciones por aventurarte a violar la ley o por exponerte al ojo de criminales digitales. La prevención siempre será tu mejor arma al visitar otros países.

