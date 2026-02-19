Podcast
Se reúne Sheinbaum con directivos de venta de GE Vernova y Xignux

En la reunión se anunció la compra del 50% de la empresa Prolec GE por parte de GE Vernova, con la cual se busca fortalecer la industria eléctrica nacional

  • 19
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves una reunión en Palacio Nacional con directivos de GE Vernova y Xignux, en la que se anunció la adquisición del 50% de la empresa Prolec GE por parte de GE Vernova.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó sobre el encuentro con el director ejecutivo de GE Vernova, Scott L. Strazik, y el director general de Xignux, Juan Ignacio Garza Herrera, quienes expusieron los alcances de la operación.

Con este movimiento, el Gobierno federal busca fortalecer la industria eléctrica nacional y detonar la generación de empleos en el país.

De acuerdo con el diario El Economista, la compra del fabricante de transformadores eléctricos tendría un valor aproximado de $5,275 millones de dólares.

Prolec GE es considerado uno de los fabricantes de transformadores más relevantes de Norteamérica. La compañía cuenta con siete plantas de producción a nivel mundial —cinco de ellas en Estados Unidos— y una plantilla superior a los 10,000 empleados.

En la reunión también participaron la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; y el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard.

El anuncio se enmarca en la estrategia del gobierno mexicano para impulsar la infraestructura eléctrica y reforzar la capacidad industrial del país.


Comentarios

