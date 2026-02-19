Se reúne Sheinbaum con directivos de venta de GE Vernova y Xignux

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves una reunión en Palacio Nacional con directivos de GE Vernova y Xignux, en la que se anunció la adquisición del 50% de la empresa Prolec GE por parte de GE Vernova.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó sobre el encuentro con el director ejecutivo de GE Vernova, Scott L. Strazik, y el director general de Xignux, Juan Ignacio Garza Herrera, quienes expusieron los alcances de la operación.

Con este movimiento, el Gobierno federal busca fortalecer la industria eléctrica nacional y detonar la generación de empleos en el país.

Fue un gusto recibir en Palacio Nacional al director ejecutivo de GE Vernova, Scott L. Strazik, y al director ejecutivo de Xignux, Juan Ignacio Garza Herrera, quienes me informaron la adquisición del 50 por ciento de Prolec GE por parte de GE Vernova.



De acuerdo con el diario El Economista, la compra del fabricante de transformadores eléctricos tendría un valor aproximado de $5,275 millones de dólares.

Prolec GE es considerado uno de los fabricantes de transformadores más relevantes de Norteamérica. La compañía cuenta con siete plantas de producción a nivel mundial —cinco de ellas en Estados Unidos— y una plantilla superior a los 10,000 empleados.

En la reunión también participaron la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; y el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard.

El anuncio se enmarca en la estrategia del gobierno mexicano para impulsar la infraestructura eléctrica y reforzar la capacidad industrial del país.

