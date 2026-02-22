Podcast
Deportes

Fallece aficionado tras riña en Celaya vs Racing de Veracruz

La alcaldesa de Boca del Río, María josefina Gamboa Torales, lamentó el fallecimiento del aficionado y expresó condolencias a la familia

  • 22
  • Febrero
    2026

Un enfrentamiento entre grupos de animación dejó como saldo una persona sin vida y varios lesionados tras el partido entre Toros de Celaya y Racing de Veracruz, correspondiente a la Jornada 20 de la Liga Premier Serie A.

Los hechos se registraron la noche del sábado en los alrededores de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez, en Boca del Río, Veracruz, luego de que concluyera el encuentro, el cual terminó con marcador de 4-0 a favor del equipo local.

Riña se extendió a las afueras del inmueble

De acuerdo con reportes de autoridades y medios locales, integrantes de las porras de ambos equipos comenzaron a confrontarse físicamente en el exterior del recinto deportivo. Testigos señalaron que durante la riña se utilizaron piedras y palos, lo que generó momentos de tensión entre asistentes y vecinos del sector.

Como resultado del enfrentamiento, un hombre perdió la vida, presuntamente aficionado del Celaya quienes fueron el equipo visitante en este encuentro, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente su identidad, asimismo, varios seguidores resultaron lesionados y fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Autoridades despliegan operativo

Tras los disturbios, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional acudieron al lugar para controlar la situación, acordonar la zona y garantizar la seguridad en los alrededores del complejo deportivo.

La alcaldesa de Boca del Río, María josefina Gamboa Torales, lamentó el fallecimiento del aficionado y expresó condolencias a la familia, además, señaló que se realizarán las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y proceder contra quienes resulten implicados.

Clubes lamentan los hechos

Por su parte, tanto el equipo local el Racing de Veracruz y el equipo visitante Club Celaya, emitieron un comunicado en el que condenan los actos de violencia y aseguraron por ambas partes que se implementaron medidas de seguridad durante el partido. 

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en eventos deportivos y la necesidad de reforzar protocolos para evitar enfrentamientos entre grupos de animación que pongan en riesgo la integridad de los asistentes.

Antecedentes de violencia en el futbol mexicano

La violencia entre grupos de animación no es un fenómeno nuevo en el futbol mexicano, uno de los episodios más recordados ocurrió en marzo de 2022 durante un partido entre Querétaro y Atlas en el Estadio Corregidora, que derivó en una batalla campal entre porras en las tribunas y alrededores del estadio, dejando más de 20 personas lesionadas y el partido suspendido por la Liga MX. Las imágenes de aquel altercado causaron impacto a nivel nacional y llevaron a la liga a reforzar protocolos de seguridad en los estadios. 

Tras esos hechos, la Liga MX impuso sanciones a barras y reforzó la presencia de seguridad en encuentros oficiales, incluso implementando el uso de la FAN ID con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia en espacios deportivos. 


Comentarios

