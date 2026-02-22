Podcast
Confirman captura de 15 generadores de violencia en Chiapas

Según el secretario Omar García Harfuch, en este operativo se aseguraron 15 armas largas, diversas dosis de droga y al menos nueve vehículos

  • 22
  • Febrero
    2026

Al menos 15 generadores de violencia detenidos fue el resultado de una acción conjunta de los tres órdenes de gobierno en Tapachula, Chiapas.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en este operativo se aseguraron 15 armas largas, diversas dosis de droga y al menos nueve vehículos.

caen-15-generadores-violencia-tapachula-chiapas.jpg

De acuerdo con las autoridades, los hombres fueron identificados como: 

  • Víctor “N”
  • Gabriel “N”
  • Iván “N”
  • Noé “N”
  • Moisés “N”
  • Jersoon “N”
  • Jhon “N”
  • Humberto “N”
  • Roberto “N”
  • Héctor “N”
  • Dáymel “N”
  • Francisco “N”
  • Diego “N"
  • David “N”
  • Un menor de edad de identidad reservada

Tanto las personas detenidas como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo reiteró que las acciones de seguridad continuarán de manera permanente, con determinación, legalidad y responsabilidad institucional.

García Harfuch agradeció al gobernador Eduardo Ramírez, por la coordinación establecida entre corporaciones, las cuales participaron la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina.

Aseguran 534 paquetes de cocaína dentro de aeronave en Oaxaca

El secretario de Seguridad y Protección CiudadanaOmar García Harfuch, dio a conocer el aseguramiento de 534 paquetes de cocaína trasladados a bordo de un aeronave por el espacio aéreo del estado de Oaxaca.

aseguran-cocaína-aeronave-oaxaca.jpg

A través de redes sociales, el titular de la dependencia de seguridad aseguró que, en el lugar se decomisó esta droga, cuyo peso oscilaba entre la media tonelada.

Aquí te presentamos la nota completa: Aseguran 534 paquetes de cocaína dentro de aeronave en Oaxaca

 

 

 

 


publicidad

