Expone Cara Delevingne abusos en la industria de la moda

La actriz y modelo Cara Delevingne compartió algunos de los episodios más difíciles de su carrera dentro de la industria de la moda y aseguró que durante años fue testigo de dinámicas marcadas por la humillación, la presión sobre la apariencia física y comportamientos abusivos que, según explicó, llegaron a normalizarse dentro del sector.

Durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy, la británica reflexionó sobre su trayectoria en las pasarelas y cómo la fama transformó la manera en que algunas personas la percibían, especialmente después de participar en desfiles de alto perfil como los de Victoria's Secret.

La fama cambió la forma en que la veían

Delevingne recordó que varios de sus amigos comenzaron a tratarla de manera diferente una vez que alcanzó notoriedad como modelo internacional. Según relató, algunos comentarios que recibió le hicieron notar cómo la percepción sobre su apariencia había cambiado de forma repentina.

"No sabíamos que eras tan guapa", recordó que le dijeron algunos conocidos después de verla desfilar.

La modelo señaló que esa experiencia le resultó incómoda porque sentía que seguía siendo la misma persona, independientemente de la imagen proyectada en campañas y pasarelas.

Críticas, presión corporal y racismo

Más allá de los cambios en su vida personal, la actriz de Suicide Squad describió una industria donde las exigencias físicas eran constantes.

"Todo lo relacionado con el cuerpo, la vergüenza corporal, lo delgadas que estaban todas, el racismo, todo lo que rodeaba a eso. Fue una época bastante dura".

También recordó que algunas figuras con poder dentro del sector realizaban comentarios o solicitudes que consideraba degradantes, con el objetivo de ejercer control sobre las modelos.

Un ciclo de abuso que se repetía

La británica aseguró que muchas de estas conductas provenían de personas que anteriormente habían sido maltratadas dentro de la propia industria. Según explicó, al alcanzar puestos de autoridad terminaban replicando las mismas dinámicas que sufrieron durante sus inicios.

Para Delevingne, este ciclo permitió que ciertas prácticas persistieran durante años dentro del modelaje internacional.

Aun así, considera que la situación ha mejorado con el tiempo. La actriz afirmó que actualmente existe una mayor conciencia sobre el bienestar de las modelos y una tendencia creciente a valorarlas como personas, más allá de su imagen o utilidad comercial dentro de las campañas de moda.

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