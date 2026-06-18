Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
emiratos_arabes_unidos_redes_sociales_f380795b70
Internacional

Emiratos Árabes Unidos prohíbe a menores el uso de redes sociales

La resolución surge ante el incremento del uso de las redes sociales por parte de los niños, así como las consiguientes dificultades y riesgos digitales

  • 18
  • Junio
    2026

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este jueves la  decisión de fijar la edad mínima para usar las redes sociales en 15 años, por lo que todo aquel menor a esa edad tendrá prohibido "crear, usar u operar cuentas personales en estas plataformas".

A través de un comunicado, se asegura que también se limita a los menores de 15 años "acceder a todas las funciones de estas plataformas, incluida la interacción social, la publicación, los comentarios, el intercambio, la participación en grupos públicos o canales abiertos, o cualquier otro espacio interactivo a gran escala".

De esta manera, las plataformas tendrán que adoptar medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar el uso más equilibrado y saludable.

La decisión estipula que el consentimiento de los progenitores no se considera "una excepción a las prohibiciones o restricciones impuestas", y autoriza a los tutores legales a revisarlas por medio del control parental.

Emiratos Árabes Unidos busca establecer un modelo líder en protección infantil digital

De acuerdo con el vicepresidente Mohamed bin Rashid Al Maktoum, esta medida refleja el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de establecer un "modelo líder en la protección infantil en el ámbito digital", así como de "fortalecer el sistema de seguridad digital, adaptándose a la rápida evolución de la tecnología".

La resolución surge ante el "creciente uso de las redes sociales por parte de los niños y las consiguientes dificultades y riesgos digitales, como la exposición a contenido inapropiado, las interacciones inseguras, la recopilación de datos personales y el uso excesivo", concluye la nota.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

GUSANO_BARRENADOR_ba86431535
Tecnología nuclear se usará contra gusano barrenador en América
Reino_Unido_activa_alerta_por_intensa_ola_de_calor_0e3f60c106
Reino Unido activa alerta por intensa ola de calor
israel_5d904a586c
Israel y Hizbulá pactan tregua, pero persisten los ataques
publicidad

Últimas Noticias

ahmsa_9f72f31179
Detienen disputas de activos avance de subasta de AHMSA
choque_carro_altamira1_e83b5825de
Choque entre autos deja cinco lesionados en Altamira
guarderia_abc_sheinbaum_683f5a0f97
Pide presidenta a FGR explicar fallo sobre caso Guardería ABC
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
Advierten riesgo para El Cuchillo pese a buen nivel de presas
image_c55f097c22
Piden rescate de caballo abandonado en Cerro de la Campana
Outlook_q3jrfqr2_aea774f476
Caliente.mx se une al Mundial FIFA 2026™ con un acuerdo histórico
publicidad
×