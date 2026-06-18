Emiratos Árabes Unidos prohíbe a menores el uso de redes sociales

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este jueves la decisión de fijar la edad mínima para usar las redes sociales en 15 años, por lo que todo aquel menor a esa edad tendrá prohibido "crear, usar u operar cuentas personales en estas plataformas".

A través de un comunicado, se asegura que también se limita a los menores de 15 años "acceder a todas las funciones de estas plataformas, incluida la interacción social, la publicación, los comentarios, el intercambio, la participación en grupos públicos o canales abiertos, o cualquier otro espacio interactivo a gran escala".

De esta manera, las plataformas tendrán que adoptar medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar el uso más equilibrado y saludable.

La decisión estipula que el consentimiento de los progenitores no se considera "una excepción a las prohibiciones o restricciones impuestas", y autoriza a los tutores legales a revisarlas por medio del control parental.

Emiratos Árabes Unidos busca establecer un modelo líder en protección infantil digital

De acuerdo con el vicepresidente Mohamed bin Rashid Al Maktoum, esta medida refleja el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de establecer un "modelo líder en la protección infantil en el ámbito digital", así como de "fortalecer el sistema de seguridad digital, adaptándose a la rápida evolución de la tecnología".

La resolución surge ante el "creciente uso de las redes sociales por parte de los niños y las consiguientes dificultades y riesgos digitales, como la exposición a contenido inapropiado, las interacciones inseguras, la recopilación de datos personales y el uso excesivo", concluye la nota.

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