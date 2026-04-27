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Internacional

Republicanos impulsan la construcción del salón de baile de Trump

Previamente, el presidente ya había demolido el histórico Ala Este de la Casa Blanca para comenzar dicha edificación con capacidad estimada de mil invitados

  • 27
  • Abril
    2026

Dos días después del tiroteo en la cena a la que asistió el presidente Donald Trump, los republicanos en el Congreso de Estados Unidos impulsaron una legislación para financiar y acelerar la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, citando mayores preocupaciones de seguridad.

Según un comunicado emitido este lunes, Lindsey Graham, de Carolina del Sur, presidente del Comité de Presupuesto del Senado, y otros dos republicanos, han elaborado un proyecto de ley que financiaría la construcción, que ya está en marcha, a expensas de los contribuyentes.

La oficina de Graham declaró:

"Al financiar estas mejoras necesarias en el salón de baile y la infraestructura de seguridad de la Casa Blanca, el presidente Trump y los futuros presidentes podrán organizar grandes eventos sin tener que abandonar los terrenos de la Casa Blanca".

Ni Trump ni su equipo organizaron la cena del sábado, a la que asistieron alrededor de 2,600 personas.

Previamente, el presidente ya había demolido el histórico Ala Este de la Casa Blanca para comenzar la construcción de un enorme salón de baile con capacidad para un máximo de 1000 invitados, asegurando que las donaciones privadas sufragarían el coste estimado de $400 millones de dólares del proyecto del salón de baile que él ha estado impulsando.

No está aún claro cómo Graham lograría que la medida fuera aprobada en el Senado, donde se espera que los demócratas se opongan a ella, pero mantiene firme su intención de lograr el objetivo del presidente Trump.


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