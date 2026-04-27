Trump y Carlos III toman té en el primer día de su visita a EUA

Este lunes se llevó a cabo el primer día de la visita de los reyes británicos, Carlos III y Camila, a la Casa Blanca, en donde tomaron el té con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este fue el primero de cuatro días que durará la visita de Estado.

El encuentro, en el cual también estuvo presente la primera dama, Melania Trump, se realizó en el Salón Verde.

Tras la reunión, el mandatario guió a los reyes británicos en un recorrido por la recién renovada colmena de la Casa Blanca en el Jardín Sur, instalación que, de acuerdo con la Administración de Trump, forma parte de los esfuerzos por promover iniciativas medioambientales dentro del complejo.

Esta visita llega marcada por la ficción entre los gobiernos de ambos países, la cual ha ido escalando debido a las críticas de Trump en contra del primer ministro británico, a quien acusa de no haber querido dar suficiente apoyo a la ofensiva de Estados Unidos en Irán, así como no brindar activos para intentar desbloquear el estrecho de Ormuz.

Tras esta reunión y recorrido, este martes la Casa Blanca le brindará una ceremonia militar de bienvenida a los monarcas ingleses antes de que vuelvan a reunirse con el presidente y la primera dama, esta vez en el Despacho Oval.

Después, el rey británico, en la que es su primera visita de Estado a EUA, se dirigirá al Congreso de Estados Unidos en una sesión conjunta.

Será la primera vez que un miembro de la realeza británica se dirija al Congreso desde 1991, cuando la reina Isabel II se convirtió en la primera monarca británica en hablar ante la Cámara.

Para concluir la jornada del martes, Carlos y Camila acudirán al banquete de gala que se ofrecerá en su honor en la Casa Blanca.

Comentarios