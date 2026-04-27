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Internacional

Irán acusa a EUA de actuar como piratas y terroristas en Ormuz

De acuerdo con este funcionario, las medidas iraníes en el estrecho tienen como objetivo lograr un objetivo en un entorno de alto riesgo y volátil

  • 27
  • Abril
    2026

Irán acusó este lunes a Estados Unidos de actuar como "piratas" y "terroristas" con el bloqueo naval ordenado por el presidente Donald Trump.

El embajador ante la ONU, Amir Saeid Iravani, aseguró que el país estadounidense ataca a mercantes mediante la coacción e intimidación, al secuestrar tripulantes.

"Los Estados Unidos están actuando como piratas y terroristas que atacan a buques mercantes mediante la coacción y la intimidación, secuestrando a la tripulación, confiscando el barco y tomando a los tripulantes como rehenes."

También arremetió contra los países que hoy participaron en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la protección y la seguridad de las vías navegables en el ámbito marítimo.

"Es lamentable que algunos miembros ignoren deliberadamente la imposición por parte de Estados Unidos de un bloqueo marítimo que amenaza la navegación internacional", criticó.

De acuerdo con este funcionario, las medidas iraníes en el estrecho de Ormuz tienen como objetivo "lograr un equilibrio adecuado entre los intereses de seguridad del Estado y la continuidad de la navegación segura" en esta ruta, "en un entorno de alto riesgo y volátil".

Además, enfatizó que Irán no forma parte de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, por lo que "no está obligado por sus disposiciones basadas en el territorio".

Durante su intervención previa ante el Consejo, aseguró que Irán ha tomado "medidas prácticas" coherentes con el derecho internacional para atender las nuevas amenazas contra la navegación segura.

"La responsabilidad ante toda interrupción, obstrucción u otra interferencia con vías marítimas en el Golfo Pérsico y en el estrecho radica directamente en Estados Unidos y sus patrocinadores, cuya acción y estabilización han crispado tensiones y han hecho decaer la seguridad marítima y la libertad de navegación", aseveró.


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