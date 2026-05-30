EUA ataca buque rumbo a Irán en el golfo de Omán

Las fuerzas militares de Estados Unidos interceptaron e inutilizaron un buque mercante que, según Washington, intentaba dirigirse a un puerto iraní pese al bloqueo marítimo impuesto por la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con información difundida por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la embarcación identificada como M/V Lian Star navegaba en aguas internacionales con destino al golfo de Omán y posteriormente a territorio iraní.

Las autoridades estadounidenses señalaron que emitieron más de 20 advertencias al capitán del barco para informarle que estaba incumpliendo las restricciones impuestas por Washington a los puertos de Irán.

Tras no recibir respuesta favorable, una aeronave militar atacó la sala de máquinas del navío, provocando que quedara sin capacidad de navegación.

Según el Centcom, la embarcación detuvo inmediatamente su avance hacia Irán después de la operación.

Buque operaba bajo bandera de Gambia

El comando estadounidense detalló que el barco navegaba con bandera de Gambia, país que cuenta con un registro marítimo abierto que permite a embarcaciones extranjeras operar bajo su pabellón sin necesidad de mantener vínculos directos con la nación africana.

Las autoridades estadounidenses indicaron además que esta acción forma parte de una estrategia más amplia para hacer cumplir el bloqueo marítimo establecido contra Irán.

De acuerdo con datos oficiales, cinco embarcaciones comerciales han sido inutilizadas y otras 116 han sido desviadas desde que comenzó la aplicación de las restricciones.

La disputa por el estrecho de Ormuz

El bloqueo fue decretado por el gobierno estadounidense en abril, después de que Irán mantuviera cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

Teherán adoptó esa medida como respuesta a los ataques realizados por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, hechos que derivaron en un conflicto armado que se ha prolongado durante más de tres meses.

La reapertura del estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales temas de negociación entre ambos países para intentar alcanzar una salida al conflicto.

Washington exige la eliminación de minas en la vía marítima y rechaza que Irán imponga cobros o restricciones al tránsito internacional por la zona.

Por su parte, las autoridades iraníes sostienen que mantienen el control total del estrecho y defienden su derecho a gestionar el paso por una de las rutas comerciales más sensibles del mundo.

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