Trump plantea cambiar conciertos por un mitin en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso reemplazar una serie de conciertos programados para las celebraciones del 250 aniversario de la independencia del país por un mitin político encabezado por él mismo, luego de que varios artistas cancelaran su participación en el evento.

A través de su plataforma Truth Social, Trump aseguró que analiza la posibilidad de convertirse en la principal atracción de la llamada Gran Feria Estatal Americana, una celebración prevista entre el 25 de junio y el 10 de julio en la Explanada Nacional de Washington.

El mandatario afirmó que algunos artistas invitados se han mostrado incómodos o reacios a participar en el evento, por lo que sugirió sustituir las presentaciones musicales por un discurso político de gran escala.

En su mensaje, Trump se describió como una figura capaz de atraer multitudes superiores a las de grandes íconos del entretenimiento y sostuvo que podría utilizar el acto para promover un mensaje de unidad y respaldo a su administración.

Cancelaciones golpean al festival

La Gran Feria Estatal Americana forma parte de las actividades impulsadas por Freedom 250, una organización creada por la Casa Blanca para desarrollar eventos relacionados con el aniversario número 250 de la independencia estadounidense.

Originalmente, el programa contemplaba actuaciones de artistas como Vanilla Ice, Flo Rida, C+C Music Factory y Fab Morvan, exintegrante del grupo Milli Vanilli.

Sin embargo, durante los últimos días varios músicos anunciaron que no participarían en el festival. Entre ellos figuran Bret Michaels, vocalista de Poison; la cantante de música country Martina McBride; el rapero Young MC; Morris Day y la banda The Commodores.

Aunque la mayoría de los intérpretes no explicó públicamente los motivos de su salida, Bret Michaels señaló en redes sociales que aceptó inicialmente la invitación porque se le presentó como una celebración de la música y del país.

No obstante, el artista afirmó que con el paso del tiempo el evento tomó un rumbo distinto y terminó convirtiéndose en algo que consideró “mucho más divisivo”, razón por la que decidió retirarse del cartel.

Trump impulsa el mitin “América ha vuelto”

Ante las bajas registradas, Trump indicó que pidió analizar la viabilidad de organizar un acto denominado “América ha vuelto”, el cual se celebraría en el mismo lugar y horario originalmente destinados a los conciertos.

Además, criticó a los artistas que decidieron abandonar el evento y aseguró que prefiere rodearse de personas que compartan una visión positiva del país y de su gestión.

La propuesta llega en medio de la preparación de los festejos por los 250 años de independencia de Estados Unidos, una conmemoración que ha generado diversas iniciativas tanto desde organismos no partidistas como desde la propia Casa Blanca.

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