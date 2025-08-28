EUA clasifica tragedia de Minneapolis como 'Terrorismo'

La Administración del presidente Donald Trump investigará el tiroteo en la escuela católica La Anunciación en Minneapolis, Minnesota, como un “crimen de odio” y un acto de “terrorismo doméstico”.

El ataque, ocurrido el 27 de agosto de 2025, dejó dos niños muertos y 17 personas heridas.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el FBI analizará si el tiroteo fue motivado por odio contra católicos.

.@PressSec Karoline Leavitt on Minneapolis School Shooting: “The FBI is currently investigating this shooting as an act of domestic terrorism and a hate crime targeting Catholics.” pic.twitter.com/zffT82WLG7 — CSPAN (@cspan) August 28, 2025

Westman, quien se suicidó tras el ataque, publicó previamente videos en YouTube con amenazas contra el presidente Trump, comentarios antisemitas y advertencias sobre un ataque a una escuela católica.

El material fue retirado y forma parte de la investigación.

Leavitt criticó a Jen Psaki, presentadora de MSNBC y exvocera de los presidentes Obama y Biden, por cuestionar las declaraciones de oraciones por las víctimas sin abordar el control de armas, destacando que esto falta al respeto a quienes valoran la oración.

Estados Unidos, con la mayor tenencia de armas por persona del mundo, registra 286 tiroteos en 2025, pero sigue resistiendo regulaciones más estrictas.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el director del FBI, Kash Patel, calificaron a Westman como un “monstruo”.

Según autoridades sanitarias de Minnesota, un niño permanece en estado crítico y dos personas en estado grave tras el tiroteo.

