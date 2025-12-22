Nuevo León, entre los estados con gasolina más cara: Profeco

El precio de la gasolina regular en Monterrey se colocó nuevamente entre los más elevados a nivel nacional, al alcanzar hasta 24.99 pesos por litro, cifra que rebasa el promedio del país y genera presión directa sobre el bolsillo de los automovilistas.

De acuerdo con el más reciente monitoreo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en $23.59 pesos por litro al 19 de diciembre, lo que deja a la capital de Nuevo León por encima de esa referencia.

Diferencias marcadas entre regiones

Mientras en Monterrey se observan precios cercanos a los $25 pesos, en otras entidades del país el panorama es distinto.

En estados como San Luis Potosí, por ejemplo, se detectaron estaciones donde el litro se vende alrededor de los $23.21 pesos, sin rebasar márgenes de ganancia considerados excesivos.

El monitoreo nacional también mostró que, en varias regiones, los precios no superan los $24 pesos por litro y los márgenes de ganancia se mantienen por debajo de los dos pesos.

Gasolina más barata en otras zonas del país

Según la Profeco, en la región del Golfo todas las estaciones revisadas ofrecieron precios por debajo de los $24 pesos por litro, convirtiéndose en una de las zonas con gasolina más accesible durante este periodo.

"Se vuelve a dar el fenómeno que en la región Golfo, todas las estaciones (0:50) que monitoreamos están por debajo de los 24 pesos el litro de la gasolina", señaló Iván Escalante, titular de la Profeco.

Vigilancia permanente al precio del combustible

Por otra parte, la Profeco reiteró que mantiene una supervisión constante del precio de los combustibles para identificar abusos y diferencias injustificadas.

Aunque no se anunciaron sanciones inmediatas, el organismo dejó claro que continuará exhibiendo públicamente a quienes mantengan precios por encima de los parámetros nacionales.

