Dinamarca frena a EUA y rechaza cualquier control de Groenlandia

Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia reiteraron que Estados Unidos no tomará control de Groenlandia y exigieron respeto a su integridad territorial, tras el anuncio del presidente Donald Trump de nombrar un enviado especial para la isla.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el jefe de gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, subrayaron que la soberanía y las fronteras nacionales son principios inamovibles del derecho internacional.

El nombramiento que reavivó la tensión

La polémica se encendió luego de que Trump designara al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos a Groenlandia.

El mandatario aseguró que el funcionario promoverá los intereses de seguridad nacional de su país en la región ártica.

Landry, por su parte, escribió en redes sociales que es un honor participar en lo que describió como una misión estratégica para Estados Unidos, lo que provocó una reacción inmediata en Copenhague.

“Groenlandia pertenece a los groenlandeses”

En un comunicado oficial, Frederiksen y Nielsen mencionar que Groenlandia no está en negociación y no puede ser anexionada bajo ningún argumento, ni siquiera por razones de seguridad internacional.

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, anunció que convocará al embajador estadounidense en Dinamarca para exigir explicaciones y reiterar la postura del Reino danés.

Un interés que no desaparece

Cabe señalar que Trump ha insistido desde su primer mandato en ampliar la influencia de Estados Unidos sobre Groenlandia, un territorio clave por su ubicación estratégica y riqueza mineral.

Incluso, en distintas ocasiones, no ha descartado el uso de presión militar o económica.

Respaldo europeo a Dinamarca

Por su parte, la Comisión Europea también fijó postura. Desde Bruselas, el bloque recordó que la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca son fundamentales para la Unión Europea, en un claro respaldo ante las declaraciones de Washington.

Comentarios