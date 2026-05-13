EUA desvía 67 buques tras un mes de bloqueo en Ormuz

La Armada de Estados Unidos aseguró que desvió un total de 67 navíos comerciales e inmovilizó otros cuatro durante el mes de bloqueo impuesto sobre el estrecho de Ormuz.

A través de redes sociales, el Comando Central estadounidense recordó que esta limitación se lleva a cabo a medida que los buques entran y salen de los puertos de Irán.

"Hace cuatro semanas, el CENTCOM comenzó a implementar el bloqueo contra los buques que entran y salen de los puertos de Irán. A partir de hoy, las fuerzas estadounidenses han redirigido 67 buques comerciales, permitido el paso de 15 en apoyo a la ayuda humanitaria y desactivado 4 para garantizar el cumplimiento. A principios de esta semana, las fuerzas del CENTCOM aseguraron que 2 buques comerciales dieran la vuelta para cumplir con el bloqueo después de comunicarse por radio y disparar tiros de advertencia con armas ligeras, demostrando claramente que la aplicación de la política de EE. UU. sigue plenamente en vigor".

Four weeks ago, CENTCOM began implementing the blockade against ships entering and exiting Iran’s ports. As of today, American forces have redirected 67 commercial vessels, allowed 15 supporting humanitarian aid to pass, and disabled 4 to ensure compliance.



Earlier this week,… pic.twitter.com/Vfkucl0Mci — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 13, 2026

El Comando Central también indicó que a principios de esta semana, sus fuerzas lograron que dos buques comerciales dieran media vuelta para apegarse al bloqueo.

Como represalia a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, Irán cortó el paso por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, Estados Unidos respondió desde el 13 de abril con un bloqueo naval a las costas de la República Islámica como medida de presión que ha mantenido en medio de la actual tregua entre Washington y Teherán.

Por su parte, el presidente Donald Trump decidió continuar con el bloqueo, aun cuando ordenó suspender el pasado 5 de mayo la operación militar puesta en marcha el día antes para facilitar el paso de tanqueros atrapados en el golfo Pérsico.

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