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Internacional

EUA desvía 67 buques tras un mes de bloqueo en Ormuz

El Comando Central también indicó que a principios de esta semana, sus fuerzas lograron que dos buques comerciales dieran media vuelta para apegarse al bloqueo

  • 13
  • Mayo
    2026

La Armada de Estados Unidos aseguró que desvió un total de 67 navíos comerciales e inmovilizó otros cuatro durante el mes de bloqueo impuesto sobre el estrecho de Ormuz.

A través de redes sociales, el Comando Central estadounidense recordó que esta limitación se lleva a cabo a medida que los buques entran y salen de los puertos de Irán.

"Hace cuatro semanas, el CENTCOM comenzó a implementar el bloqueo contra los buques que entran y salen de los puertos de Irán. A partir de hoy, las fuerzas estadounidenses han redirigido 67 buques comerciales, permitido el paso de 15 en apoyo a la ayuda humanitaria y desactivado 4 para garantizar el cumplimiento.

A principios de esta semana, las fuerzas del CENTCOM aseguraron que 2 buques comerciales dieran la vuelta para cumplir con el bloqueo después de comunicarse por radio y disparar tiros de advertencia con armas ligeras, demostrando claramente que la aplicación de la política de EE. UU. sigue plenamente en vigor".

El Comando Central también indicó que a principios de esta semana, sus fuerzas lograron que dos buques comerciales dieran media vuelta para apegarse al bloqueo.

Como represalia a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, Irán cortó el paso por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, Estados Unidos respondió desde el 13 de abril con un bloqueo naval a las costas de la República Islámica como medida de presión que ha mantenido en medio de la actual tregua entre Washington y Teherán.

Por su parte, el presidente Donald Trump decidió continuar con el bloqueo, aun cuando ordenó suspender el pasado 5 de mayo la operación militar puesta en marcha el día antes para facilitar el paso de tanqueros atrapados en el golfo Pérsico.

 

 

 


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