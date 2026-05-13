Xi llama a fortalecer relación con EUA con nuevo modelo global

El presidente de China, Xi Jinping, aseguró que el mundo atraviesa un momento decisivo y subrayó la necesidad de que su país y Estados Unidos superen sus diferencias para construir una relación más sólida.

“El mundo se encuentra en una encrucijada importante”, afirmó, al destacar que ambas potencias tienen la responsabilidad de colaborar frente a los desafíos globales.

El mandatario enfatizó que es fundamental avanzar hacia “un nuevo paradigma de relaciones entre grandes potencias” que permita enfrentar problemas comunes y servir como ejemplo internacional.

En ese sentido, sostuvo que la cooperación bilateral puede abrir “un futuro prometedor para el bienestar de la población en general”, al tratarse de retos históricos que impactan a los pueblos de todo el mundo.

Xi también aprovechó para felicitar a Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia, al señalar que se trata de un momento significativo en la historia de esa nación.

Asimismo, recalcó que “los intereses compartidos entre ambos países son mayores que sus diferencias”, por lo que llamó a priorizar la colaboración y la estabilidad internacional.

Finalmente, el presidente chino pidió construir una relación basada en la cooperación y no en la confrontación.

“Es necesario actuar como compañeros, socios y amigos, en lugar de rivales”, expresó, al tiempo que planteó la importancia de dialogar con el presidente Donald Trump para que 2026 se convierta en un año emblemático en la relación bilateral entre ambas potencias.

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