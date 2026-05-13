Trump elogia relación con Xi y destaca cooperación comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su satisfacción por la recepción que ha tenido durante su visita a China, al destacar la bienvenida organizada en el Gran Palacio del Pueblo.

El mandatario estadounidense resaltó especialmente la presencia de niños que acudieron a saludar a la delegación. “Estoy muy honrado y muy contento de ver a los niños [...] Los niños son muy especiales”, señaló.

Durante su mensaje, Trump subrayó la relación personal que ha construido con el presidente chino, Xi Jinping, la cual consideró clave para abordar temas internacionales.

“Hemos establecido una amistad personal muy larga y creo que nos llevamos muy bien”, afirmó.

Añadió que, gracias a ese entendimiento, ambos gobiernos pueden mantener comunicación constante y encontrar soluciones rápidas a diversos problemas.

El mandatario estadounidense también elogió el liderazgo de su homólogo chino, al destacar su papel en el escenario global.

“Para China, lo que hace usted es muy importante. Usted es un líder muy prominente”, declaró Trump, quien reafirmó su disposición para seguir fortaleciendo los vínculos entre ambas potencias.

Asimismo, destacó que su delegación incluye a algunos de los empresarios más influyentes del mundo, interesados en fortalecer la colaboración económica con China.

Según indicó, muchos de ellos buscan establecer alianzas comerciales con empresas del país asiático, lo que refuerza el carácter estratégico de la visita.

Finalmente, Trump calificó el encuentro como uno de gran relevancia en el plano internacional y reiteró su aprecio por el país anfitrión.

“Para mí es un gran honor reunirme otra vez aquí en China y ser su amigo”, concluyó.

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