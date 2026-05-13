Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
inter_trump_xi_1de40fba9e
Internacional

Xi y Trump discuten sobre Oriente Medio, Ucrania y Norcorea

Los presidentes de China y EUA ampliaron su agenda bilateral con temas globales como Irán, Ucrania y seguridad en Asia-Pacífico

  • 13
  • Mayo
    2026

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, abordaron este jueves durante su reunión en Pekín asuntos internacionales y regionales como Oriente Medio, la guerra en Ucrania y la península coreana, ampliando una agenda centrada hasta ahora en las tensiones comerciales y la cuestión de Taiwán.

Según la agencia estatal Xinhua, ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre esos temas durante el encuentro celebrado en el Gran Palacio del Pueblo, el primero cara a cara de la visita de Estado que Trump realiza a China.

La situación en Oriente Medio había cobrado especial relevancia en los días previos a la cumbre, después de que Washington presionara públicamente a Pekín para desempeñar un papel más activo en una posible desescalada con Irán, uno de los principales socios energéticos de China.

La guerra y la situación en torno al estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global, en especial para Asia, han añadido presión internacional sobre la urgencia de resolver el conflicto.

Ucrania también ha sido un punto de fricción entre China y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, mientras Washington acusa a Pekín de respaldar indirectamente a Rusia mediante apoyo económico y tecnológico, algo que el Gobierno chino rechaza.

La situación en la península coreana sigue siendo además un asunto habitual en los contactos entre Pekín y Washington, dado el papel de China como principal aliado político y socioeconómico de Corea del Norte.

Los dos líderes acordaron además, según Xinhua, apoyarse mutuamente en la organización de la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, y de la cumbre del G20, que se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Miami.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_05_14_201801_372f5a01d6
Llama a Ricardo Salinas a no ignorar los problemas del país
Whats_App_Image_2026_05_14_at_7_48_11_PM_b9842d76bb
Llega Monterrey a los 25,000 apoyos a mujeres regias
Whats_App_Image_2026_05_14_at_3_43_08_PM_7fc910eac2
Retoman este viernes audiencia de José Lobatón tras diferimiento
publicidad

Últimas Noticias

inter_chuqui_0e20171124
EUA extradita desde Colombia a presunto líder del Tren de Aragua
IMG_20260326_WA_0516_1_2eb44fb9c3
Prohíben tránsito de cuatrimotos en Playa Miramar
inter_trump_xi_06e9ff86c5
Trump se volverá a reunir con Xi antes de poner rumbo a EUA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_13_at_8_15_34_PM_46b7a738b5
Registra Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina, 75% de avance
amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
Whats_App_Image_2026_05_13_at_1_12_38_AM_9db5d8da25
Golpe al huachicol en NL; confirman detención de cuatro personas
publicidad
×