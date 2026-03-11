EUA reconoce a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó a un tribunal federal de Nueva York que reconoce formalmente a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado de Venezuela, en medio del proceso judicial que enfrenta el exmandatario Nicolás Maduro por presunto narcotráfico.

La notificación fue enviada por el funcionario encargado de América Latina del Departamento de Estado, Michael Kozak, en una carta dirigida al fiscal Jay Clayton, para que la información sea comunicada a la corte que lleva el caso contra Maduro.

En el documento, el gobierno estadounidense señaló que solo reconoce a Rodríguez como autoridad legítima capaz de actuar en nombre de Venezuela.

Reconocimiento tras restablecer relaciones

El anuncio ocurre días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara que su gobierno reconocía oficialmente a la administración encabezada por Rodríguez, luego del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, suspendidas desde 2019.

Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela a inicios de enero, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses durante una operación en Caracas.

Desde entonces, Washington y Caracas han iniciado un proceso de acercamiento diplomático con el objetivo de estabilizar la situación política y avanzar hacia una eventual transición democrática.

Impacto en el juicio contra Maduro

El reconocimiento oficial podría debilitar la estrategia legal de Nicolás Maduro en el proceso judicial que enfrenta en Nueva York, donde está acusado de delitos relacionados con narcotráfico y conspiración.

Durante su defensa, Maduro ha sostenido que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela, argumento que buscaba utilizar para acceder a recursos del Estado venezolano para financiar su defensa.

Sin embargo, en la carta enviada al tribunal, Kozak subrayó que Estados Unidos no reconoce a Maduro como jefe de Estado desde el 23 de enero de 2019 y que esa postura “continúa hasta el presente”.

El funcionario también calificó al exmandatario como “un narcoterrorista acusado que espera juicio en un tribunal federal estadounidense por sus crímenes”.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, el reconocimiento de Rodríguez forma parte de un proceso gradual orientado a facilitar una transición política en Venezuela.

La estrategia busca crear condiciones para que el país sudamericano avance hacia un gobierno democráticamente electo, en medio de una compleja crisis política y judicial que mantiene la atención internacional sobre el futuro de la nación.

