Lanza Samuel García modelo de control interno y transparencia

El gobernador Samuel García presentó la Reingeniería de los Órganos Internos de Control (OIC), un proyecto tecnológico e institucional que busca blindar a la administración pública contra la corrupción, modernizar la fiscalización y generar ahorros millonarios al erario.

Acompañado por la Contralora General, María Teresa Herrera Tello, y el representante del Consejo Nuevo León, Eugenio Clariond Rangel, el mandatario enfatizó que para que el estado siga siendo líder nacional, debe ser también el referente número uno en transparencia.

Uno de los puntos más destacados de esta reingeniería es la optimización de recursos. Pese a que se incrementará la capacidad de supervisión, aseguró que el proyecto no representa un impacto presupuestal negativo; por el contrario, se estima una contención de gasto de $56 millones de pesos anuales en su primera fase, pudiendo alcanzar ahorros de hasta $100 millones de pesos al año.

“En Nuevo León creemos que los buenos gobiernos no combatimos la corrupción con discursos, la combatimos con instituciones fuertes. El nuevo modelo de control interno permitirá anticipar riesgos, detectar irregularidades antes de que ocurran y mejorar los procesos de gestión pública. Esta transformación también forma parte de un proyecto más grande, un proyecto de construir un gobierno digital, transparente y eficiente”, indicó el mandatario estatal.

Con esta iniciativa, destacó, se ampliará el número de órganos de control de 9 a 16 para transformar la vigilancia gubernamental mediante la modernización de la fiscalización y un enfoque preventivo que detenga posibles actos de corrupción antes de que ocurran.

“Un paso clave es lo que hoy estamos promoviendo, que es la reingeniería de los órganos internos de control. Este proyecto tiene un objetivo muy claro, fortalecer la prevención de la corrupción, modernizar la fiscalización y ampliar la vigilancia dentro del gobierno”, señaló García.

DIGITALIZACIÓN: EL FIN DE LA BUROCRACIA EN PAPEL

La estrategia no se limita a cambios administrativos, sino que apuesta por la transformación digital.

El sistema de control de auditorías, una plataforma con firma electrónica y comunicación en tiempo real, ya registra 965 expedientes digitales.

Además, el sistema de Investigación y Responsabilidades cuenta con un registro de 9,738 expedientes, garantizando el seguimiento de cada caso.

El gobernador adelantó que el siguiente paso será la digitalización total de las compras públicas mediante un nuevo software que permitirá a la ciudadanía rastrear cada peso invertido por el Estado.

ALIANZA CON LA SOCIEDAD CIVIL

Por su parte, Eugenio Clariond Rangel, del Consejo Nuevo León, celebró la voluntad política para "ordenar la casa desde adentro". Destacó que esta colaboración entre gobierno y sociedad civil permite crear instituciones sólidas que trasciendan los periodos de gobierno.

Finalmente, la Contralora Herrera Tello puntualizó que estas acciones ya están en operación, asegurando una fiscalización más cercana y profesional a través de la creación de un Servicio Profesional de Carrera para los técnicos especializados en control interno.

Comentarios