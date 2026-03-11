Detienen a implicados en ataque a embajada de EUA en Oslo 

La Policía de Noruega informó este miércoles la detención de tres hermanos noruegos de ascendencia iraquí, señalados como presuntos responsables de un ataque con explosivos contra la embajada de Estados Unidos en Oslo durante la madrugada del domingo 8 de marzo.

La detonación provocó daños menores en una de las entradas del edificio diplomático, sin que se registraran personas lesionadas.

En una conferencia de prensa, el fiscal policial Christian Hatlo detalló que los tres hombres, residentes en la capital noruega, fueron arrestados y acusados de infringir el artículo 138 del Código Penal, que castiga el uso de explosivos con la intención de generar terror.

De acuerdo con las autoridades, uno de ellos es sospechoso de haber colocado directamente el artefacto, mientras que los otros dos habrían participado como colaboradores.

Hatlo explicó que la investigación sigue abierta y contempla distintas líneas de análisis. Entre ellas, indicó, no se descarta que el atentado haya sido ejecutado por encargo de un actor estatal.

Según el fiscal, esta hipótesis resulta plausible considerando que el objetivo fue la sede diplomática estadounidense y el actual contexto internacional de seguridad.

Las autoridades subrayaron que ahora será clave determinar el papel específico que desempeñó cada uno de los detenidos, por lo que las declaraciones de los tres forman parte central del proceso investigativo.

La Policía noruega recibió la alerta alrededor de las 01:03 de la madrugada del domingo, luego de que varias personas reportaran haber escuchado una fuerte explosión en las inmediaciones de la embajada estadounidense en Oslo.

Desde los primeros momentos, los investigadores manejaron la posibilidad de que se tratara de un ataque dirigido contra ese objetivo específico

