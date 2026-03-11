Irán exige que EUA e Israel cancelen ataques para negociar tregua
La principal preocupación de Irán no es solo el cese inmediato de bombardeos, sino evitar que Israel reanude sus operaciones militares tras el acuerdo
En un momento crítico para la estabilidad de Oriente Medio, el gobierno de Irán ha manifestado su disposición a considerar una tregua en el conflicto armado que sostiene con Estados Unidos.
Sin embargo, la propuesta llega con una exigencia tajante: garantías explícitas de que ni Washington ni Israel lanzarán ataques contra territorio iraní en el futuro.
La diplomacia del "compromiso de seguridad"
Según reportes internacionales publicados este miércoles, Teherán ha utilizado mediadores regionales para transmitir sus condiciones. La principal preocupación de los líderes iraníes no es solo el cese inmediato de las hostilidades, sino evitar que Israel reanude sus operaciones militares una vez que se alcance un alto el fuego.
Fuentes familiarizadas con las negociaciones, que solicitaron el anonimato, señalan que Irán considera "indispensable" un compromiso previo de seguridad antes de deponer las armas, tras haber sufrido severos impactos en sus instalaciones militares y nucleares en fechas recientes.
"Guerra ganada": La postura de Donald Trump
Pese a los acercamientos diplomáticos, la retórica desde la Casa Blanca mantiene una línea de presión máxima. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles en dos ocasiones que considera la guerra contra Irán como "ganada", aunque matizó que las operaciones continuarán por un tiempo no especificado.
"Considero la guerra ganada, pero sugerimos que continuará por un tiempo", declaró el mandatario, sin ofrecer un horizonte claro para el cese del fuego.
El balance de las últimas 72 horas
Mientras se exploran las vías diplomáticas, la realidad en el terreno de combate refleja una escalada sin precedentes:
Ofensiva estadounidense: EUA asegura haber impactado más de 5,000 objetivos en Irán en los últimos tres días, incluyendo la destrucción de aproximadamente 60 embarcaciones.
Respuesta iraní: Teherán mantiene ataques contra objetivos estadounidenses y posiciones civiles en diversos puntos de la región.
El contraste entre la disposición de Irán a negociar y la contundencia de la ofensiva de Washington sugiere que las próximas horas serán decisivas para determinar si el conflicto se encamina hacia una desescalada o hacia una prolongación indefinida de las hostilidades.
