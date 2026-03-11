Irán exige que EUA e Israel cancelen ataques para negociar tregua

En un momento crítico para la estabilidad de Oriente Medio, el gobierno de Irán ha manifestado su disposición a considerar una tregua en el conflicto armado que sostiene con Estados Unidos.

Sin embargo, la propuesta llega con una exigencia tajante: garantías explícitas de que ni Washington ni Israel lanzarán ataques contra territorio iraní en el futuro.

La diplomacia del "compromiso de seguridad"

Según reportes internacionales publicados este miércoles, Teherán ha utilizado mediadores regionales para transmitir sus condiciones. La principal preocupación de los líderes iraníes no es solo el cese inmediato de las hostilidades, sino evitar que Israel reanude sus operaciones militares una vez que se alcance un alto el fuego.

Fuentes familiarizadas con las negociaciones, que solicitaron el anonimato, señalan que Irán considera "indispensable" un compromiso previo de seguridad antes de deponer las armas, tras haber sufrido severos impactos en sus instalaciones militares y nucleares en fechas recientes.

"Guerra ganada": La postura de Donald Trump

Pese a los acercamientos diplomáticos, la retórica desde la Casa Blanca mantiene una línea de presión máxima. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles en dos ocasiones que considera la guerra contra Irán como "ganada", aunque matizó que las operaciones continuarán por un tiempo no especificado.