Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
qatar_capacidad_exportacion_gas_afectada_e68298a704
Finanzas

Qatar afirma que su exportación de gas fue afectada a largo plazo

El presidente de Qatar Petroleum aseguró que los ataques con misiles iraníes provocaron la pérdida estimada en 20,000 millones de dólares

  • 24
  • Marzo
    2026

El Gobierno de Qatar declaró este martes que su capacidad de exportación a largo plazo quedó afectada por el ataque sufrido por su planta de Ras Laffan.

El ministro de Energía y presidente de Qatar Petroleum, Saad Sherida al-Kabi, aseguró que los ataques con misiles iraníes provocaron la pérdida estimada en 20,000 millones de dólares en ingresos anuales.

"Los extensos daños a nuestras instalaciones de producción tardarán hasta cinco años en repararse y nos obligarán a declarar fuerza mayor a largo plazo", dijo el ministro.

El directivo aseguró que esta medida afectará a los contratos de exportación de gas natural pactados con países como China, Corea del Sur, Italia y Bélgica.

En concreto, el ataque dañó las líneas de producción 4 y 6, que gestiona conjuntamente con ExxonMobil.

Además, también afectaron a la planta Pearl GTL, una instalación gestionada por Shell que transforma el gas natural en combustibles de alta calidad de combustión más limpia y produce aceites base.

El ministro detalló que "se está evaluando el daño causado a una de las dos unidades de la planta Pearl GTL, que se prevé que permanezca fuera de servicio durante al menos un año".

Prevén pérdida de producción de 18.6 millones de barriles de condensados (alrededor del 24 % de las exportaciones de Qatar) y de 1,281 millones de toneladas de gas natural (aproximadamente el 13 % de las exportaciones del país).

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

realizan_cuarto_vuelo_para_evacuar_a_mexicanos_de_libano_6e21a240dc
Realizan cuarto vuelo para evacuar a mexicanos de Líbano
publicidad

Últimas Noticias

52a6b81f_f4e8_4d71_8714_c2815b5ca109_7c2207431f
Familia autoriza donación de órganos y beneficia a cinco personas
finanzas_mipymes_092ee58224
Impulsan formalización en el sector turístico del país
nl_berenice_martinez_75ba420d16
Plantean nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
perfil_salida_martha_herrera_de_igualdad_entraria_felix_arratia_c4914cb8be
Perfilan salida de Martha Herrera; ella lo niega
publicidad
×