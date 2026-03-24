Qatar afirma que su exportación de gas fue afectada a largo plazo

El Gobierno de Qatar declaró este martes que su capacidad de exportación a largo plazo quedó afectada por el ataque sufrido por su planta de Ras Laffan.

El ministro de Energía y presidente de Qatar Petroleum, Saad Sherida al-Kabi, aseguró que los ataques con misiles iraníes provocaron la pérdida estimada en 20,000 millones de dólares en ingresos anuales.

"Los extensos daños a nuestras instalaciones de producción tardarán hasta cinco años en repararse y nos obligarán a declarar fuerza mayor a largo plazo", dijo el ministro.

El directivo aseguró que esta medida afectará a los contratos de exportación de gas natural pactados con países como China, Corea del Sur, Italia y Bélgica.

En concreto, el ataque dañó las líneas de producción 4 y 6, que gestiona conjuntamente con ExxonMobil.

Además, también afectaron a la planta Pearl GTL, una instalación gestionada por Shell que transforma el gas natural en combustibles de alta calidad de combustión más limpia y produce aceites base.

El ministro detalló que "se está evaluando el daño causado a una de las dos unidades de la planta Pearl GTL, que se prevé que permanezca fuera de servicio durante al menos un año".

Prevén pérdida de producción de 18.6 millones de barriles de condensados (alrededor del 24 % de las exportaciones de Qatar) y de 1,281 millones de toneladas de gas natural (aproximadamente el 13 % de las exportaciones del país).

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