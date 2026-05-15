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Internacional

Trump asegura que EUA eliminó en Nigeria al número dos del EI

De igual manera, manifestó que con la muerte de al-Minuki, “la operación global” del autodenominado Estado Islámico “se ve muy debilitada”

  • 15
  • Mayo
    2026

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en el “más complejo y meticulosamente planeado” operativo conjunto entre los militares estadounidenses y los de Nigeria se logró eliminar en ese país africano a Abu-Bilal al-Minuki, el “terrorista más activo del planeta” y número dos del Estado Islámico (EI).

El mismo día que regresó de China, el mandatario escribió en su red Truth Social: “Bajo mi dirección, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria llevaron a cabo impecablemente una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo, Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando de ISIS (Estado Islámico)”.

Pensó que podría ocultarse en África, pero ignoraba que teníamos informadores que nos mantenían al corriente de sus actos. Ya no va a aterrorizar al pueblo africano, ni va a ayudar a planificar operaciones contra los estadounidenses”, agregó el mandatario estadounidense en su publicación.

De igual manera, manifestó que con la muerte de al-Minuki, alias Abu-Bilel al-Minuto, “la operación global” del autodenominado Estado Islámico “se ve muy debilitada”. El Gobierno de Nigeria colaboró con la misión antiterrorista.

El 16 de febrero pasado, el Ejército de Nigeria hizo saber que cerca de un centenar de militares estadounidenses llegaban a la base aérea de Bauchi (noroeste), en el marco de un programa bilateral de cooperación militar destinado a reforzar la lucha antiterrorista.

Desde 2009, el grupo yihadista Boko Haram ataca en el noreste de Nigeria, una violencia que se incrementó con la aparición de una escisión en 2016, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste del país, Lakurawa, un grupo supuestamente vinculado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.


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