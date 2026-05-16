Papa León XIV visitará Francia y hará escala en la UNESCO

El papa León XIV realizará una visita oficial a Francia del 25 al 28 de septiembre, un viaje que marcará uno de los movimientos diplomáticos más importantes de su pontificado y que incluirá una escala en la sede de la UNESCO, en París.

El Vaticano confirmó que el recorrido de cuatro días formará parte de la intensa agenda internacional del pontífice para 2026 y representará además una señal del renovado interés de León XIV por reforzar la presencia de la Iglesia católica en Europa.

La visita también colocará al papa frente a una audiencia internacional en un momento especialmente sensible para la UNESCO, luego de que Estados Unidos confirmara su salida definitiva del organismo para finales de este año.

León XIV busca reforzar presencia de la Iglesia en Europa

A diferencia del fallecido papa Francisco l, quien durante gran parte de su pontificado evitó las grandes capitales europeas para enfocarse en comunidades católicas alejadas de Roma, León XIV parece apostar por una agenda más visible dentro del continente europeo.

El viaje a Francia será la primera visita oficial de Estado de un pontífice al país en casi dos décadas y ocurre además sobre un creciente interés de jóvenes europeos por la fe católica.

La parada en la UNESCO será uno de los momentos centrales del recorrido. Ahí se espera que León XIV emita un mensaje relacionado con educación, cultura, paz y diálogo internacional, temas que han tomado fuerza en sus discursos desde el inicio de su pontificado.

Además, el pontífice se convertirá en apenas el segundo papa en visitar oficialmente la UNESCO, después del papa Juan Pablo II en 1980.

El Vaticano mantiene una agenda internacional activa

El viaje a Francia será el cuarto desplazamiento internacional de León XIV en 2026, ya que en marzo realizó una visita de un día a Mónaco, en abril recorrió varias naciones africanas y en junio viajará a España.

Medios europeos consideran que la visita también representa un acercamiento diplomático entre Francia y el Vaticano, luego de años en los que Francisco evitó realizar una visita oficial a París.

Durante su pontificado, Francisco únicamente acudió a Francia en dos ocasiones: una visita a Estrasburgo en 2014 para dirigirse al Parlamento Europeo y otra a Marsella en 2023 para participar en una conferencia sobre migración.

Hasta ahora, el Vaticano no ha confirmado el itinerario completo de León XIV en Francia, aunque apuntan a que podría incluir una visita al santuario de Lourdes, uno de los principales destinos de peregrinación católica en el mundo.

Un posible viaje a América Latina sigue sobre la mesa

Mientras continúa sumando viajes internacionales, también persisten las especulaciones sobre una posible gira del pontífice por América Latina antes de finalizar el año.

Entre los destinos mencionados aparece Perú, país al que León XIV ha hecho referencia en distintas ocasiones como una de sus segundas casas debido a su cercanía pastoral con la región antes de convertirse en papa.

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