Spurs aplastan a Wolves y avanzan a la final de Conferencia Oeste

Los San Antonio Spurs confirmaron que dejaron de ser un proyecto a futuro para convertirse en un serio aspirante al título de la NBA. Con una exhibición ofensiva y defensiva de principio a fin, el equipo texano aplastó 139-109 a los Minnesota Timberwolves en el sexto juego de la serie para sellar su boleto a las finales de la Conferencia Oeste.

El equipo liderado por Victor Wembanyama, De’Aaron Fox y el novato Stephon Castle dominó el encuentro disputado en Minneapolis y cerró la eliminatoria 4-2 para citarse ahora con el campeón defensor, Oklahoma City Thunder.

La actuación de San Antonio fue tan contundente que incluso Anthony Edwards, figura de Minnesota, se acercó a la banca rival en el último cuarto para reconocer el nivel mostrado por los Spurs.

“Sólo me quito el sombrero ante ellos. Simplemente fueron el mejor equipo”, reconoció Edwards tras la eliminación de Minnesota.

Stephon Castle lideró la exhibición de San Antonio

La gran figura de la noche fue Stephon Castle, quien firmó un doble doble de 32 puntos y 11 rebotes, además de encestar sus primeros cinco intentos de triple y terminar con un impresionante 11 de 16 en tiros de campo.

San Antonio destrozó a Minnesota desde el perímetro con 18 triples convertidos, récord de la franquicia en postemporada. De’Aaron Fox aportó 21 puntos y nueve asistencias, mientras que Julian Champagnie agregó 18 unidades y Dylan Harper respondió desde la banca con 15 más.

Por su parte, Wembanyama terminó con 19 puntos, seis rebotes y tres bloqueos. Aunque los Timberwolves lograron limitarlo ofensivamente en varios tramos del partido, el francés volvió a marcar diferencia defensiva en la pintura y en transición.

“Por supuesto que tenemos confianza, pero necesitamos mantener el nivel correcto de confianza”, declaró Wembanyama. “Ahora mismo, ni siquiera estoy pensando en eso. Sólo estoy pensando en recuperarme”.

Los Spurs sentenciaron el partido desde la primera mitad

El encuentro prácticamente quedó definido en el segundo cuarto, cuando San Antonio construyó un demoledor parcial de 20-0 que llevó el marcador hasta un 56-27 favorable para los texanos.

Minnesota reaccionó momentáneamente con una racha de 27-11 para acercarse antes del descanso, pero los Spurs retomaron el control en el tercer periodo con otro arranque dominante que volvió a despegar el marcador.

Los Timberwolves nunca encontraron respuestas ante la defensa de cambios constantes y la velocidad de transición de San Antonio, que terminó la serie superando a Minnesota por 97 puntos acumulados.

Anthony Edwards finalizó con 24 puntos, aunque lanzó apenas 9 de 26 de campo. Naz Reid añadió 18 unidades y Terrence Shannon Jr. sumó 21, pero Julius Randle volvió a desaparecer ofensivamente con sólo tres puntos.

Ahora espera Oklahoma City Thunder

Los Spurs volverán a disputar unas finales del Oeste por primera vez desde 2017 y arrancarán la serie este lunes frente al Oklahoma City Thunder, equipo que llegó descansado tras barrer 4-0 a Los Ángeles Lakers.

Curiosamente, San Antonio fue el único equipo capaz de derrotar en cuatro ocasiones al Thunder durante la presente temporada entre campaña regular y Copa NBA, un antecedente que aumenta la expectativa alrededor de la serie.

“Eso muestra que ya ganamos un poco de experiencia en nuestro corto tiempo de playoffs”, afirmó Wembanyama. “Siento que nos pusimos en las mejores condiciones, así de simple”.

Comentarios