Internacional

Frente polar provoca intensas nevadas en Estados Unidos

La primera caída de nieve de la temporada se registró durante este fin de semana, una nevada que podría ser considerada de las más significativa desde 1985

  • 10
  • Noviembre
    2025

Durante las primeras horas de este lunes se registraron intensas nevadas en Estados Unidos a causa del arribo de un frente polar al territorio, lo que provocó intensas nevadas acompañadas de tormentas eléctricas y temperaturas mínimas de -3° centígrados.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran como en ciudades como Chicago y Nueva York, donde las calles se mostraban cubiertas de una capa blanca de nieve, así como todas las unidades expuestas a la interperie. 

Estas condiciones provocaron un alerta sobre los temperaturas que podrían alcanzar los -3° centígrados en estados como Florida. 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense informó que se tendrá un 70% de probabilidad de lluvia con rachas de hasta 16 km/h.

En caso de prolongarse, esta nevada podría considerarse como la más significativa de Chicago al registrar una acumulación de nieve de hasta 30 centímetros de altura.

Se espera que el sistema se mantenga activo durante los próximos días, por lo que las autoridades estadounidenses emitieron diversas recomendaciones para evitar algún accidente o enfermedad provocada por las bajas temperaturas como el riesgo de hipotermia por exposición prolongada o choques sobre las carreteras congeladas.

Ante estas intensas caídas de nieve, los aeropuertos cancelaron o retrasaron más de 10,000 vuelos durante el domingo, así como las restricciones financieras sufridas por el cierre de Gobierno de los Estados Unidos.

