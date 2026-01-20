Podcast
Internacional

Groenlandia no cree en invasión militar de Estados Unidos

El presidente Jens-Frederik Nielsen calificó de "inaceptable" sobre entablar un diálogo sobre una posible anexión de la isla a los Estados Unidos

  20
  Enero
    2026

El gobierno de Groenlandia afirmó este martes que una intervención militar de Estados Unidos a su territorio no es probable, pero no descarta ningún escenario.

Ante este panorama, el presidente Jens-Frederik Nielsen aseguró durante una rueda de prensa, que no descarta cualquier posibilidad de acción estadounidense.

"No es probable que se vaya a usar la fuerza militar, pero tampoco se puede excluir, la otra parte lo ha dejado claro. Por eso debemos estar preparados para todas las posibilidades", aseguró.

Calificó de "inaceptable" sobre entablar un diálogo sobre una posible anexión de la isla, debido a sus posibles repercursiones con el resto del mundo.

"Es parte de la OTAN y, si hay una escalada, también tendrá consecuencias para el resto del mundo" recalcó el mandatario.

Por su parte, el vicepresidente Múte B. Efede resaltó que este territorio tiene que estar listo para que llegue "más presión" por parte de Estados Unidos.

"Por eso tenemos un grupo de coordinación con personal de la Policía, el Comando Ártico, los municipios y ministerios. Tenemos el deber de estar preparados para todo", dijo Egede.

vicepresidente-groenlandia.jpg

También podría interesarte: Groenlandia, poder geoeconómico, tensión global: riesgos y oportunidades para México

Miembros de OTAN envían tropas para reforzar seguridad

De acuerdo con la agencia EFE, varios países europeos miembros de la Alianza enviaron personal militar en la última semana para reforzar su seguridad y la del Ártico.

Dichas acciones fueron tomadas por la Unión Americana de forma negativa, por lo que decidió responder con una amenaza arancelaria contra quienes respalden la posición de Groenlandia.

Este sentido de defensa fue considerado por el presidente Nielsen como una necesidad por las crecientes tensiones en el Ártico. Considera importante continuar con la "estrecha colaboración" con Dinamarca, así como con la OTAN y con la Unión Europea, a pesar de que la abandonó en 1985.

Califica como irrespetuoso el post de Donald Trump

Durante la comparecencia, Nielsen calificó como un acto irrespetuoso la publicación del presidente Donald Trump en redes sociales. 

"Por supuesto que seguimos lo que pasa en las redes sociales. No es respetuoso. Queremos diálogo en los canales adecuados, así no tiene que hacerse en los medios y en las redes sociales" puntualizó.

Por su parte, Egede resaltó que la presión de Estados Unidos sobre su territorio afectó a los más de 57,000 habitantes de la isla, al mencionar que "todos en la sociedad se encuentran emocionalmente afectados".

El mandatario republicano compartió diversas publicaciones originadas por la cuenta de la Casa Blanca, en la que hace alusión de que conseguirá el territorio de Groenlandia.


Comentarios

