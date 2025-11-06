Cerrar X
Internacional

Hombre se desmaya durante rueda de prensa de Donald Trump

El mandatario republicano aclaró que el hombre se encontraba mareado, pero la rueda de prensa se reanudó al confirmar que se encontraba en buen estado de salud

  • 06
  • Noviembre
    2025

Durante este jueves, uno de los colaboradores de Donald Trump se desmayó durante una rueda de prensa del presidente, cuando se anunciaba un acuerdo de reducción del precio de medicamentos para perder peso.

El hombre identificado como Gordon Findlay, ejecutivo del laboratorio de medicamentos biológicos Novo Nordisk, se encontraba de pie junto al mandatario republicano cuando se desplomó. 

El presidente se levantó de su asiento y varias personas corrieron a socorrer al afectado. Ante esto, la Casa Blanca ordenó retirar a la prensa del Despacho Oval.

"La unidad médica de la Casa Blanca actuó rápidamente, y el caballero está bien. La conferencia de prensa se reanudará en breve", aclaró la portavoz Karoline Leavitt.

Posteriormente, Trump aclaró que el hombre estaba "mareado" pero que ya se encontraba bien.


