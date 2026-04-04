Detienen a mujer con 5,000 pastillas de fentanilo en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este sábado sobre el inicio de un procedimiento judicial contra una mujer, identificada como Karina “N”, tras ser detenida en posesión de 5,705 pastillas de fentanilo en la capital sinaloense.

Detalles del operativo

La captura se llevó a cabo en días recientes como parte de los operativos estratégicos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Durante recorridos de prevención y vigilancia en una localidad de Culiacán, las autoridades interceptaron a la imputada, logrando asegurar:

Narcótico: 5,705 pastillas de fentanilo.

Transporte: Un vehículo particular.

Situación jurídica

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó las pruebas ante un juez, quien determinó la vinculación a proceso de Karina “N”. La mujer es investigada por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, específicamente en la modalidad de posesión de fentanilo con fines de comercio.

Como medida cautelar, el juez impuso la prisión preventiva oficiosa, por lo que la detenida permanecerá recluida durante el tiempo que dure el proceso legal.

Contexto de seguridad y acuerdos binacionales

Este golpe al narcotráfico ocurre en un momento de vigilancia intensificada en Sinaloa, zona históricamente marcada por la disputa entre organizaciones criminales. Asimismo, se alinea con los compromisos de seguridad bilateral entre México y Estados Unidos para frenar el flujo de opioides sintéticos.

De acuerdo con datos oficiales, estas acciones forman parte de la "Operación Frontera Norte", una estrategia implementada tras acuerdos con el gobierno de Donald Trump para evitar la imposición de aranceles.

Cifras del Combate al Narcotráfico (Feb 2025 - Marzo 2026): Detenidos: 12,775 personas.

Droga decomisada: 133.6 toneladas totales.

Fentanilo asegurado: Casi 607 kilogramos.

Con este caso, las autoridades federales reiteran su enfoque en desarticular las redes de distribución de fentanilo, una de las sustancias más letales que actualmente circulan en el mercado ilícito.

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