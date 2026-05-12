United Airlines reanudará vuelos entre EUA y Venezuela

La aerolínea United Airlines anunció este martes que restablecerá sus vuelos directos entre Houston, Texas, y Caracas, Venezuela, una conexión aérea que permanecía suspendida desde 2017.

El primer vuelo despegará el próximo 11 de agosto desde el Aeropuerto Internacional George Bush de Houston con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea que sirve a Caracas.

La compañía operará la ruta con vuelos diarios sin escalas, marcando así su regreso al mercado venezolano después de casi nueve años fuera del país sudamericano.

Segunda ruta reactivada entre ambos países

La reapertura de esta conexión convierte a United en la segunda aerolínea estadounidense que reactiva vuelos directos hacia Venezuela en las últimas semanas.

El pasado 30 de abril, American Airlines retomó operaciones entre Miami y Caracas, restableciendo así los vuelos comerciales entre ambos países tras siete años de suspensión.

Patrick Quayle, vicepresidente de planificación de United, destacó que la empresa celebra la oportunidad de volver a conectar ambos destinos.

“Tras casi una década, United celebra la oportunidad de reanudar el servicio entre Houston y Venezuela”, señaló el directivo en un comunicado.

Cabe recordar que las rutas aéreas entre Estados Unidos y Venezuela fueron suspendidas en mayo de 2019 durante el primer mandato del presidente Donald Trump, cuando el Departamento de Transporte estadounidense ordenó cancelar todos los vuelos comerciales y de carga hacia territorio venezolano alegando motivos de seguridad.

Dicha medida ocurrió en medio de la ruptura diplomática entre Washington y Caracas, luego de que Estados Unidos reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino e impusiera sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, en marzo pasado ambos países retomaron relaciones diplomáticas, abriendo paso a la normalización gradual de conexiones comerciales y aéreas.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, aseguró que el restablecimiento de esta ruta representa un nuevo paso en la relación bilateral.

“El primer vuelo de United a Venezuela en ocho años marca otro avance emocionante en la relación entre ambos países”, afirmó el funcionario.

Además, autoridades estadounidenses consideran que la reapertura de vuelos facilitará actividades económicas vinculadas al sector energético y permitirá fortalecer el intercambio comercial y familiar entre ambas naciones.

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