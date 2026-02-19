'50 millones de barriles vienen en camino hacia a Houston': Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cerca de 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela se encuentran en camino hacia Houston, hecho que considera algo "fantástico" para el país sudamericano.

Fue mediante su mitin republicano en una planta industrial en el estado de Georgia donde el presidente estadounidense hizo este anuncio.

"Nos llevamos 50 millones de barriles de petróleo. Están flotando en este momento y en barcos extremadamente grandes hacia Houston", dijo Trump.

Aunque no hizo una mención directa de la presidenta interina Delcy Rodríguez, Trump aseguró que "está haciendo un gran trabajo".

Posteriormente, Trump retomó los temas nacionales sobre economía y las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

Estos comentarios se producen apenas un día después de que el Departamento del Tesoro hiciera oficial una norma en la que se flexibilizan las restricciones a las petroleras que operan en Venezuela, con las cuales podrán exportar crudo bajo estrictas condiciones de supervisión y reporte.

Las nuevas licencias autorizan a cinco grandes compañías —Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol— a realizar transacciones vinculadas a hidrocarburos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras entidades públicas.

El permiso exige que los contratos se rijan por la jurisdicción estadounidense y que los pagos a personas sancionadas por la OFAC se canalicen a cuentas designadas por el Tesoro.

