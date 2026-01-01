Podcast
inter_maduro_11dadbee7a
Maduro defiende sistema militar tras presunto ataque de EUA

El presidente de Venezuela aseguró que el sistema defensivo garantiza la integridad territorial, tras versiones de un ataque de Estados Unidos a un muelle

  • 01
  • Enero
    2026

En una entrevista especial a Nicolás Maduro, emitida este jueves, el mandatario de Venezuela aseguró que el sistema defensivo del país "ha garantizado y garantiza la integridad territorial" venezolana después de ser consultado por el presunto ataque de Estados Unidos a un muelle.

"El sistema defensivo nacional que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios y nuestro pueblo está seguro y en paz", dijo Maduro.

En la entrevista, transmitida por el canal estatal VTV, el presidente venezolano apuntó que "seguramente" podría conversar sobre el tema en "unos días".

La declaración de Maduro se da después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunciara el pasado viernes un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada; sin embargo, no especificó si el ataque se produjo en territorio de Venezuela.

Tres días después de esas declaraciones, el mismo Trump aseguró que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del mismo.

Pese a esto, de acuerdo con el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

En redes sociales circularon versiones de que una empresa química en el estado venezolano de Zulia (noroeste), fronterizo con Colombia, había sido el foco del ataque. Sin embargo, la empresa, de nombre Primazol, desmintió los rumores en un comunicado.

Desde agosto el Ejecutivo venezolano denuncia "amenazas" de Estados Unidos por el despliegue militar que Trump ordenó en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, con el argumento de combatir el narcotráfico.


