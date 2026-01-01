Mamdani firma tres ordenes en su primer día como alcalde de NY

El demócrata Zohran Mamdani hizo este jueves su debut como alcalde de Nueva York con una serie de firmas de órdenes ejecutivas para abordar la crisis de vivienda, además de revocar parte del trabajo de su predecesor.

Dentro de las órdenes que firmó Mamdani se encuentra una para revitalizar la Oficina de Protección de Inquilinos, y otras dos para establecer equipos de trabajo centrados en evaluar propiedades públicas aptas para construir vivienda y aligerar la burocracia y acelerar los proyectos.

También hizo el nombramiento de la activista de la vivienda asequible, Cae Weaver, como la nueva directora de la Oficina de Protección de Inquilinos.

En su nuevo cargo, Weaver se encargará de defender a las personas frente a los arrendadores y velará por la rápida actuación de las agencias de la ciudad en lugares con condiciones no seguras o ilegales.

El alcalde también realizó el anuncio de su primera gran acción, la cual será la intervención en el proceso de bancarrota de la empresa arrendadora, Pinnacle Realty, la cual cuenta con miles de violaciones y denuncias en un total de 83 edificios, y que debe dinero a la Alcaldía, con la intención de proteger a sus inquilinos.

Para ejemplificar esa acción, que ha encargado al nominado a jefe jurídico de la Alcaldía, Steve Banks, Mamdani convocó una rueda de prensa en uno de los edificios de Pinnacle Realty y mostró las condiciones de abandono que afrontan sus habitantes.

Mamdani también firmó una orden para designar a cinco vicealcaldes que estructurarán su administración, entre ellos la de Vivienda y Planeamiento, Leila Bozorg, que supervisará los dos equipos de trabajo mencionados.

Mamdani ganó la alcaldía de la ciudad de Nueva York tras una campaña que movilizó a la gente joven y trabajadora y que tuvo como una de sus grandes promesas hacer la ciudad más asequible, entre otras cosas.

