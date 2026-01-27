India y UE sellan histórico acuerdo de libre comercio

Después de casi dos décadas de negociaciones, India y la Unión Europea anunciaron que alcanzaron un acuerdo de libre comercio para profundizar sus relaciones económicas y estratégicas.

El entendimiento abarcará a un mercado potencial de unos 2.000 millones de personas y fue presentado como uno de los compromisos comerciales más ambiciosos del mundo.

Desde Nueva Delhi, el primer ministro Narendra Modi aseguró que el pacto abre una nueva etapa en la relación bilateral.

“Este acuerdo traerá grandes oportunidades para los pueblos de India y Europa… representa el 25% del PIB global y un tercio del comercio mundial”, afirmó.

“La madre de todos los acuerdos”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el cierre de las conversaciones y lo calificó como un momento histórico.

“Europa e India están haciendo historia hoy. Hemos concluido la madre de todos los acuerdos”, escribió en redes sociales.

Más tarde añadió que se trata de la alianza de “dos gigantes” que optaron por cooperar en un entorno internacional complejo y subrayó que el pacto envía “un fuerte mensaje de que la cooperación es la mejor respuesta a los desafíos globales”.

Menos aranceles y nuevos sectores beneficiados

El tratado prevé liberalizar casi la totalidad del comercio entre los 27 países de la UE e India. Nueva Delhi reducirá o eliminará gravámenes para el 96.6% de las exportaciones europeas, mientras que Bruselas hará lo propio con casi el 99% de los envíos indios, de manera gradual.

Los sectores indios que más se beneficiarán incluyen textiles, prendas de vestir, ingeniería, calzado, artesanías y productos marinos. Para Europa, destacan el vino, los automóviles, los químicos y los farmacéuticos.

La Comisión Europea detalló que los aranceles indios a los autos bajarán de 110% a 10% con el tiempo y que las autopartes quedarán libres de impuestos en un plazo de cinco a diez años.

En el caso del vino premium, los gravámenes caerán de 150% a 20%.

Defensa, movilidad y cadenas de suministro

Además del comercio, ambas partes acordaron fortalecer la cooperación en defensa y seguridad, así como un marco para facilitar la movilidad de trabajadores calificados y estudiantes.

El objetivo es integrar más las cadenas de suministro y potenciar la capacidad industrial conjunta.

El acuerdo podría reducir hasta 4.000 millones de euros en aranceles anuales y generar millones de empleos en ambos bloques, según estimaciones oficiales.

Firma pendiente y metas a largo plazo

Cabe señalar que el texto será sometido a revisión legal antes de su firma formal, prevista para finales de este año, y entraría en vigor a comienzos del próximo tras la ratificación del Parlamento Europeo.

El comercio bilateral alcanzó 136,500 millones de dólares en 2024-25 y las partes confían en elevarlo a unos $200,000 millones para 2030.

Para el analista Ajay Srivastava, el tratado busca crear “un corredor comercial estable entre dos grandes mercados en un momento en que el sistema global se está fragmentando”.

Comentarios