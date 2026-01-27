China reafirma apoyo a Cuba ante presiones de Estados Unidos

China confirmó este martes que proporcionará “apoyo y asistencia” a Cuba ante las repetidas amenazas de Estados Unidos y condenó las presiones de Washington que, aseguró, “comprometen la paz y la estabilidad regionales”.

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, expresó que Pekín está “profundamente preocupado” y se opone firmemente a las acciones estadounidenses, e instó a Washington a detener medidas que, a su juicio, violan el derecho internacional.

Asimismo, pidió el levantamiento inmediato del bloqueo y las sanciones contra la isla.

Tensiones crecientes en el Caribe

La declaración del gobierno chino se da en un contexto de creciente tensión tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación vinculada a Estados Unidos que dejó 32 militares cubanos muertos, según informes.

El presidente Donald Trump ha intensificado sus advertencias a Cuba, incluso sugiriendo posibles sanciones económicas adicionales.

Medios estadounidenses han reportado que la administración Trump estaría considerando un bloqueo naval completo para cortar las importaciones de petróleo a Cuba, medida que podría profundizar aún más la crisis energética en la isla.

Mientras tanto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel defendió la preparación militar del país como disuasión ante una posible agresión estadounidense.

Las autoridades de la isla han rechazado las amenazas y han insistido en su soberanía frente a la política hostil de Washington.

