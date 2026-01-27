Suman 137 personas sin vida por inundaciones en Mozambique

Inundaciones derivadas de las fuertes lluvias en Mozambique provocaron que al menos 137 personas perdieran la vida y alrededor de 812,000 resultaran afectadas este martes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Gestión de Desastres, 12,010 viviendas quedaron parcialmente destruidas, mientras que 5,612 resultaron devastadas.

Se estiman que 170,503 inmuebles quedaron completamente bajo el agua, lo que dejó a más de 812,335 damnificadas.

Envían alrededor de 90 toneldas de ayuda humanitaria

Autoridades recibieron 90 toneladas de ayuda humanitaria procedente de la Unión Europea en Maputo. La presidenta del instituto aseguró que es un momento en el se recibe ayuda de todo tipo.

"La magnitud de esta crisis ejerce una enorme presión sobre las comunidades afectadas, los servicios públicos y la infraestructura básica. [...] Este es un momento que exige la participación de todos, incluyendo al Gobierno, los socios humanitarios, el sector privado y las comunidades"

Autoridades brindaron donativos para beneficiar a por lo menos 30,000 personas. Entre los apoyos resaltan artículos como:

Equipos sanitarios

Tiendas de campaña

Productos de higiene

Productos de nutrición

Productos de educación

Productos de protección

La Comunidad de Desarrollo de África Meridional desplegó este fin de semana su Equipo de Respuesta a Emergencias para ayudar a Mozambique y Sudáfrica tras las recientes inundaciones y condiciones climáticas extremas que han causado en esos países muertes, daños a infraestructuras e interrupciones de servicios esenciales.

Comentarios