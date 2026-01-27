Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inundaciones_mozambique_muertos_8876136287
Internacional

Suman 137 personas sin vida por inundaciones en Mozambique

Autoridades mencionaron que se cuentan con alrededor de cuatro personas desaparecidas y casi 690,000 afectadas en un plazo de tan solo 18 días

  • 27
  • Enero
    2026

Inundaciones derivadas de las fuertes lluvias en Mozambique provocaron que al menos 137 personas perdieran la vida y alrededor de 812,000 resultaran afectadas este martes.

inundaciones-mozambique-muertos.jpg

De acuerdo con el Instituto Nacional de Gestión de Desastres, 12,010 viviendas quedaron parcialmente destruidas, mientras que 5,612 resultaron devastadas.

Se estiman que 170,503 inmuebles quedaron completamente bajo el agua, lo que dejó a más de 812,335 damnificadas.

inundaciones-mozambique-muertos.jpg

Envían alrededor de 90 toneldas de ayuda humanitaria

Autoridades recibieron 90 toneladas de ayuda humanitaria procedente de la Unión Europea en Maputo. La presidenta del instituto aseguró que es un momento en el se recibe ayuda de todo tipo.

"La magnitud de esta crisis ejerce una enorme presión sobre las comunidades afectadas, los servicios públicos y la infraestructura básica. [...] Este es un momento que exige la participación de todos, incluyendo al Gobierno, los socios humanitarios, el sector privado y las comunidades"

inundaciones-mozambique-muertos.jpg

Autoridades brindaron donativos para beneficiar a por lo menos 30,000 personas. Entre los apoyos resaltan artículos como: 

  • Equipos sanitarios
  • Tiendas de campaña
  • Productos de higiene
  • Productos de nutrición
  • Productos de educación
  • Productos de protección

La Comunidad de Desarrollo de África Meridional desplegó este fin de semana su Equipo de Respuesta a Emergencias para ayudar a Mozambique y Sudáfrica tras las recientes inundaciones y condiciones climáticas extremas que han causado en esos países muertes, daños a infraestructuras e interrupciones de servicios esenciales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_avioneta_colombia_cfc18e293d
Mueren 15 personas tras accidente de avioneta en Colombia
890d68d6_44d0_4fb3_8c2d_aedea4720238_2d5bfbd4ee
Accidente vial deja dos muertos y un lesionado en Saltillo
Whats_App_Image_2026_01_23_at_8_47_43_PM_7fa1b95932
Advierten por heladas en el norte de México por tormenta invernal
publicidad

Últimas Noticias

waldo_fernandez_denuncia_protesta_prian_cf973b0035
Confirma Waldo Fernández alianza entre Morena, Partido Verde y PT
claudia_af4d0d8472
Se reúnen Claudia y sector automotriz para impulsar plan integral
deportes_brady_belichick_47ad8c9db8
Critican que Belichick no entre al Salón de la Fama en 2026
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×