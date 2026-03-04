Bobby Pulido avanza en su camino hacia el Congreso de EUA

El cantante Bobby Plidoresulto ganó en las elecciones preliminares de este martes y se convirtió en el candidato demócrata para representar al Distrito 15 de Texas en el Congreso de Estados Unidos.

Pulido venció en la contienda a Ada Cuéllas con casi el 70% de los votos.

"Esta noche es para la gente del Distrito 15 de Texas. No se trataba de política como siempre, se trataba de escuchar a las familias que trabajan duro, a los pequeños negocios que luchan por mantenerse abiertos y a los padres que desean un futuro mejor para sus hijos", dijo el cantante en un festejo tras su triunfo.

En la fiesta, los colores de la bandera de Texas estuvieron presentes hasta en las flores que decoraron el salón Krystal Event Center de Pharr, Texas, donde el popular artista celebró su primer triunfo en la política arropado por sus padres, esposa, hijos, amigos, vecinos y seguidores.

"He dedicado mi vida a unir a la gente a través de la música. "Ahora estamos uniendo a la gente para ganar: para luchar por menores costos, mejores empleos y respeto para nuestra comunidad", aseguró Pulido en su discurso de victoria.

La frase de su campaña, "Not team red" Not team blue. "Team You" (No del equipo rojo. No del equipo azul. De tu equipo), dejó en claro su postura en la política.

Pese a ser conocido por ser quien interpreta los éxitos como "Desvelado", "La Rosa" y "Se Murió de Amor", Bobby Pulido estudió Ciencias Políticas en San Antonio antes de comenzar una carrera como artista, donde su papá, Roberto Pulido, era ya un intérprete respetado y querido por el gremio de músicos texanos.

Con este resultado, Bobby representará al Partido Demócrata en las elecciones intermedias el próximo 3 de noviembre.

