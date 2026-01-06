Irán lanza advertencia a Estados Unidos e Israel ante amenazas

El Consejo de Defensa de Irán advirtió este martes que cualquier acción hostil o intromisión en los asuntos internos del país tendrá una respuesta “proporcional, firme y decisiva”, en un contexto de crecientes tensiones por las protestas que se han extendido durante los últimos diez días.

En un comunicado difundido por la agencia ISNA, el organismo señaló que los intereses nacionales, la soberanía y la integridad territorial de Irán constituyen una línea que no puede ser cruzada bajo ninguna circunstancia.

Rechazo a presiones y amenazas externas

La advertencia iraní surge luego de que autoridades de Estados Unidos e Israel expresaran públicamente su respaldo a las movilizaciones ciudadanas.

El Consejo condenó lo que calificó como un aumento del lenguaje amenazante y de posturas intervencionistas dirigidas contra Teherán.

Desde la perspectiva iraní, este tipo de declaraciones no pueden considerarse simples opiniones políticas, sino señales objetivas de hostilidad que forman parte del cálculo de seguridad nacional.

Trump y Netanyahu elevan el tono

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que sigue de cerca la situación en Irán y advirtió que su país respondería con dureza si continúan las muertes de manifestantes.

En días previos, ya había señalado que Washington no toleraría una represión violenta contra protestas pacíficas.

En la misma línea, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó su apoyo a las demandas del pueblo iraní y afirmó que el país podría estar ante un momento decisivo para que la ciudadanía “tome su destino en sus manos”.

Teherán invoca la legítima defensa

En respuesta, el Consejo de Defensa subrayó que Irán se reserva el derecho a actuar en defensa propia, incluso ante indicios claros de amenaza, y no únicamente después de un ataque consumado.

A su juicio, reiterar advertencias públicas puede interpretarse como una conducta hostil.

Dicha postura fue reforzada por el Ministerio de Exteriores iraní, que acusó a Washington y Tel Aviv de aprovechar las protestas para aumentar la presión política sobre la República Islámica.

