Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
iran_eua_israel_7b27e972f5
Internacional

Irán lanza advertencia a Estados Unidos e Israel ante amenazas

El Consejo de Defensa de Irán advirtió que responderá con firmeza a cualquier agresión extranjera, tras las declaraciones de Estados Unidos e Israel

  • 06
  • Enero
    2026

El Consejo de Defensa de Irán advirtió este martes que cualquier acción hostil o intromisión en los asuntos internos del país tendrá una respuesta “proporcional, firme y decisiva”, en un contexto de crecientes tensiones por las protestas que se han extendido durante los últimos diez días.

En un comunicado difundido por la agencia ISNA, el organismo señaló que los intereses nacionales, la soberanía y la integridad territorial de Irán constituyen una línea que no puede ser cruzada bajo ninguna circunstancia.

Rechazo a presiones y amenazas externas

La advertencia iraní surge luego de que autoridades de Estados Unidos e Israel expresaran públicamente su respaldo a las movilizaciones ciudadanas.

El Consejo condenó lo que calificó como un aumento del lenguaje amenazante y de posturas intervencionistas dirigidas contra Teherán.

Desde la perspectiva iraní, este tipo de declaraciones no pueden considerarse simples opiniones políticas, sino señales objetivas de hostilidad que forman parte del cálculo de seguridad nacional.

Trump y Netanyahu elevan el tono

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que sigue de cerca la situación en Irán y advirtió que su país respondería con dureza si continúan las muertes de manifestantes.

En días previos, ya había señalado que Washington no toleraría una represión violenta contra protestas pacíficas.

En la misma línea, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó su apoyo a las demandas del pueblo iraní y afirmó que el país podría estar ante un momento decisivo para que la ciudadanía “tome su destino en sus manos”.

trump-israel-iran.jpg

Teherán invoca la legítima defensa

En respuesta, el Consejo de Defensa subrayó que Irán se reserva el derecho a actuar en defensa propia, incluso ante indicios claros de amenaza, y no únicamente después de un ataque consumado.

A su juicio, reiterar advertencias públicas puede interpretarse como una conducta hostil.

Dicha postura fue reforzada por el Ministerio de Exteriores iraní, que acusó a Washington y Tel Aviv de aprovechar las protestas para aumentar la presión política sobre la República Islámica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T134854_666_1513192108
Semar detiene a 43 presuntos delincuentes en Colima
ce22befd_cae0_433d_9050_eee675a44243_31f46c8ad8
Regresan a clases más de un millón de estudiantes en Nuevo León
EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T132440_288_6e8d7bb6b4
Fernando Tapia deja Tigres y regresa al América para Clausura
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×