Papa León XIV clama por la paz mundial: pide frenar conflictos

El papa León XIV imploró este miércoles por la paz en el “mundo entero” durante su tradicional audiencia general celebrada en el plaza de San Pedro ante miles de peregrinos reunidos en el Vaticano.

“Continuamos el camino cuaresmal en espíritu de penitencia y de conversión, implorando la misericordia y la paz de Dios para nosotros y para el mundo entero”, expresó el pontífice al saludar a los fieles de lengua alemana.

Al dirigirse a los peregrinos de lengua árabe, el líder de la Iglesia católica recordó la misión evangelizadora de la institución.

“La Iglesia está llamada a ser misionera entre todos los pueblos para llevar la buena nueva de que Jesucristo es nuestra paz. ¡Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal!”, afirmó.

Insistencia ante el conflicto

Desde el inicio de la actual crisis internacional, León XIV ha reiterado su llamado a la paz en diversas apariciones públicas.

El pasado domingo, tras el rezo del Ángelus, instó a las potencias internacionales a “detener la espiral de violencia” en Oriente Medio e Irán antes de que la situación derive en una “vorágine irreparable”.

Asimismo, subrayó la responsabilidad moral de los países involucrados para evitar una mayor escalada.

Un día antes, a su salida de la residencia pontificia en Castel Gandolfo, el apa insistió ante periodistas en la urgencia de privilegiar la vía diplomática.

“Rezar por la paz, trabajar por la paz, menos odio; está aumentando el odio en el mundo”, advirtió el pontífice, quien ha mantenido un discurso constante en favor del diálogo y la solución pacífica de los conflictos.

