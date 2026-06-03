Irán responde agresión de EUA contra un buque portacontenedores

Irán aseguró este miércoles que atacó a un buque de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa del país norteamericano contra una embarcación petrolera.

De acuerdo con un comunicado, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) afirmó que esta agresión forma parte de una nueva ronda ofensiva que ambas partes se acusan de iniciar.

"Anoche, el Ejército estadounidense agresor atacó un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz con un proyectil aéreo, dañando la sala de máquinas. En respuesta (...), el buque Panaya, perteneciente al enemigo sionista estadounidense, fue atacado con misiles navales"

Afirmó que lanzó ataques con misiles y drones contra una base aérea y helicópteros estadounidenses "ubicados en un país de la región", así como contra el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos ubicado en Bahréin en respuesta al ataque contra la torre de comunicaciones de Qeshm.

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) descartó que ni su base aérea ni el cuartel general de su Quinta Flota fueron alcanzados.

"AFIRMACIÓN: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirma que atacaron hoy la sede de la 5ª Flota de EE.UU. en Baréin y una base aérea de EE.UU. en la región con misiles y drones. FALSO. VERDAD: Todos los ataques iraníes contra las fuerzas estadounidenses fallaron. Las fuerzas de EE.UU. permanecen vigilantes y listas para defenderse contra la agresión iraní injustificada".

🚫 CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps claims they struck U.S. 5th Fleet headquarters in Bahrain and a U.S. air base in the region with missiles and drones today. FALSE.



✅ TRUTH: All Iranian attacks on American forces failed. U.S. forces remain vigilant and ready to… pic.twitter.com/KuYzaENUqI — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 2, 2026

EUA intercepta misiles iraníes; responde atacando base militar

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este martes que fuerzas estadounidenses y aliadas interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, en medio de un episodio que calificó como una acción de "autodefensa" ante amenazas dirigidas contra países de la región.

Según el comunicado oficial, las fuerzas iraníes habrían disparado varios proyectiles hacia territorios vecinos, aunque ninguno logró alcanzar sus objetivos gracias a la intervención de los sistemas de defensa desplegados en la zona.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA intercepta misiles iraníes; responde atacando base militar

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