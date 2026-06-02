Israel y Líbano reanudan su diálogo de paz tras reanudar ataques

Representantes de Israel y Líbano reanudaron este martes sus negociaciones de paz en Washington, luego de los ataques registrados en las últimas horas entre las fuerzas israelíes y el grupo Hezbolá.

Las delegaciones encabezadas por los embajadores de Israel y del Líbano, fueron recibidas por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham; y el jefe de gabinete, Dan Holler.

Se trata de la cuarta ronda de negociaciones entre ambos países en la capital estadounidense desde la celebrada el pasado 14 de abril.

Estas conversaciones cuentan con la función de acordar y extender un alto el fuego vigente desde abril que se vuelve cada vez más vulnerable por las agresiones perpetradas por Israel.

Negociaciones se retoman tras lanzamiento de proyectiles y ataques aéreos

Dicha reunión tiene lugar después de que, en la madrugada de este martes, Hezbolá y el Ejército israelí intercambiaran fuego mediante el lanzamiento de proyectiles y ataques aéreos, después de que el presidente Donald Trump anunciara un posible acuerdo entre Hezbolá e Israel.

Trump trató así de preservar el alto el fuego en el Líbano y también salvar las negociaciones que Estados Unidos mantiene con Irán.

Por su parte, primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió en redes sociales de que su postura no había cambiado y que Israel atacaría "objetivos terroristas" en la capital libanesa si Hizbulá no cesa sus ataques.

Trump afirma que Hezbolá cesará ataques contra Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el grupo Hezbolá se comprometió a detener los ataques contra territorio israelí, a cambio de que Israel frene la ofensiva militar contra el Líbano.

A través de redes sociales, el mandatario republicano aseguró que compartió una conversación telefónica "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se comprometió a no enviar tropas a Beirut y a retirar las que estaban en camino.

Aquí te presentamos la información completa: Trump afirma que Hezbolá cesará ataques contra Israel

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