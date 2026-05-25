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Internacional

Italia activa vigilancia por ébola ante casos sospechosos

Autoridades precisaron que ambos pacientes serán sometidos a las pruebas diagnósticas previstas en los protocolos nacionales e internacionales

  • 25
  • Mayo
    2026

Italia activó alerta de vigilancia sanitaria tras confirmar la hospitalización de dos turistas provenientes de Uganda por aterrizar con fiebre.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Italia, afirmó que estas medidas preventivas se llevan a cabo por la relación con el brote de virus del Ébola.

"Dos personas con sintomatología febril han sido trasladadas al (hospital) 'Sacco' de Milán, estructura dotada de los más elevados niveles de biocontención y de gestión de las enfermedades infecciosas de alto riesgo",

Autoridades precisaron que ambos pacientes serán sometidos a las pruebas diagnósticas previstas en los protocolos nacionales e internacionales, mientras que los miembros de sus familias permanecen bajo vigilancia sanitaria preventiva.

"El Ministerio monitorea constantemente la evolución de la situación relativa al virus Ébola en estrecha conexión con las Regiones, el Instituto Superior de Sanidad, las estructuras hospitalarias de referencia, las autoridades sanitarias nacionales y todos los entes involucrados"

Esta alerta coincide con la confirmación este lunes por parte de Uganda de dos nuevos casos de ébola, lo que eleva a siete el número total de contagios detectados en el país.

Otros viajeros que arriban desde Uganda son sometidos por precaución a evaluaciones clínicas en centros hospitalarios de alta especialización.

Dicho brote corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50%. Sin embargo, no se cuenta con una vacuna autorizada o tratamiento específico, según mencionó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No obstante, el gobierno de Italia insistió en que el sistema nacional de preparación y respuesta a las emergencias infecciosas está "plenamente operativo".

 


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