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Internacional

Jefe de Hezbolá rechaza 'humillante' diálogo con Israel

'No nos hemos comprometido con nadie a no resistir la agresión ni a no responder a ella', afirmó el líder chií Naim Qassem

  • 04
  • Junio
    2026

Ante los intensos ataques sufridos en Medio Oriente, el líder del grupo Hezbolá, Naim Qassem, criticó este jueves las "humillantes" negociaciones celebradas con Israel.

Durante una rueda de prensa, mencionó que cualquier alto el fuego debe ser "integral", al asegurar que seguirán enfrentando los ataques israelíes mientras continúen.

"El resultado de las absurdas, humillantes y vergonzosas negociaciones directas (...) es la declaración de Washington. Esta declaración describe los principios fundamentales que Estados Unidos e Israel conciben para la subyugación del Líbano al proyecto del Gran Israel.

No nos hemos comprometido con nadie a no resistir la agresión ni a no responder a ella. Mientras la agresión persista, la enfrentaremos con toda nuestra fuerza y ​​atacaremos donde sea que decidamos y podamos".

Afirmó que Líbano e Israel mantuvieron durante los últimos dos días una ronda de diálogo en Washington, que culminó anoche con el anuncio de un alto el fuego condicionado al final de los ataques.

Líbano espera respuestas internas a propuesta de paz

Por su parte, el presidente Joseph Aoun confirmó que esperaban "respuestas" internas de Hezbolá a la propuesta, debido a que su líder parece que se encuentra cerrado a aceptarla.

Qassem consideró que cualquier cese de hostilidades debe ser "integral", sin hacer distinciones entre el sur del Líbano y el resto del país. Por ello, criticó las "falsas" treguas que permiten la continuación de la "agresión" israelí mientras Hezbolá se retira del frente meridional.

"Nuestra única preocupación es detener la agresión, un alto el fuego integral y la retirada israelí", reiteró.

El mandatario abogó una vez más por el inicio de un diálogo interno que permita a los diferentes sectores libaneses consensuar una estrategia de seguridad nacional.

"Hacemos un llamamiento a las autoridades para que pongan fin a esta farsa y humillación llamada negociaciones directas, para que puedan fortalecerse con el apoyo de todo su pueblo", concluyó Qassem.

Recordemos que Líbano e Israel acordaron un alto al fuego a mediados de abril para irse extendiendo progresivamente. Sin embargo, no se tiene la aplicación práctica sobre el terreno, con un gran número de ataques diarios, sobre todo contra el sur libanés.

Aquí te presentamos la nota completa: Israel y Líbano extienden alto el fuego por 3 semanas

 

 


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