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Internacional

Jefe de Hezbolá denuncia planes para crear un 'Gran Israel'

Junto con sus tropas, han protagonizado choques en aldeas como Khiam, Naqoura, Markaba y Taybeh, donde se teme que el Estado judío ocupe parte de la franja

  • 26
  • Marzo
    2026

El jefe de Hezbolá informó que se encuentra en medio de intensos enfrentamientos con el Ejército de Israel hacia el sur de Líbano.

De acuerdo con el comunicado emitido por el movimiento palestino, sus combatientes destruyeron al menos ocho tanques israelíes en Taybeh, donde también estallaron enfrentamientos en las inmediaciones de Al Qantara.

"Después de que una fuerza blindada del Ejército israelí enemigo avanzara desde la localidad de Taybeh hacia la entrada de la localidad de Al Qantara, los combatientes de la Resistencia Islámica se enfrentaron con ella (...) y atacaron con misiles desde poca distancia una excavadora D9", afirmó Hezbolá.

Como parte de los choques en esa segunda ubicación, también atacaron al menos otros dos tanques.

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Israel anunció una nueva operación terrestre dentro del territorio libanés, donde ya había aumentado su presencia al comienzo de la ofensiva aérea iniciada contra el Líbano a comienzos de mes.

Junto con sus tropas, han protagonizado choques en aldeas como Khiam, Naqoura, Markaba y Taybeh, donde se teme que el Estado judío pretende establecer una zona tapón con intención de ocupar parte de la franja fronteriza a largo plazo.

Según sus propias declaraciones, no van a permitir que la población libanesa desplazada de la región regrese a sus hogares hasta que puedan garantizar la seguridad de los pueblos del norte de Israel

 

 

 

 


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