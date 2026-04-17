Sheinbaum llega a Barcelona para cumbre y diálogo bilateral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó la noche de este viernes a Barcelona, España, donde participará en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, un encuentro que reunirá a líderes de distintos gobiernos progresistas y que también representa un momento clave en la relación bilateral entre ambas naciones.

La mandataria aterrizó minutos después de las 21:00 horas (tiempo local) en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, tras haber realizado una escala previa en Madrid.

A su llegada, fue recibida por decenas de connacionales que, entre aplausos, música y consignas, le dieron la bienvenida.

🇲🇽🇪🇸Con música, abrazos y muestras de cariño, la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida por la comunidad mexicana en Barcelona durante su gira de trabajo.



El encuentro estuvo marcado por el entusiasmo de mexicanas y mexicanos residentes en España, quienes se dieron cita para… pic.twitter.com/Cjzfr4MWQT — El Horizonte (@ElHorizontemx) April 17, 2026

Recibimiento entre entusiasmo y cercanía

A las afueras de la terminal aérea y posteriormente en el hotel donde se hospedará, ubicado en las inmediaciones de la Plaza de España, la jefa del Ejecutivo fue recibida con muestras de afecto.

Entre gritos de “Es un honor estar con Claudia hoy”, la mandataria se detuvo a saludar, tomarse fotografías y firmar autógrafos.

De México a Barcelona, como diría José Martí, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón. pic.twitter.com/yTc0iiPJqi — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026

El ambiente reflejó la expectativa generada por su visita, tanto entre la comunidad mexicana como entre residentes extranjeros que se acercaron para presenciar su llegada.

Participación en la cumbre internacional

Como parte de su agenda, Sheinbaum participará el sábado 18 de abril en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, donde coincidirá con líderes como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entre otros.

El encuentro busca fortalecer el diálogo entre gobiernos progresistas en torno a temas globales, aunque la presidenta mexicana aclaró previamente que no se trata de una reunión “anti-Trump”, pese a las diferencias políticas entre algunos de los asistentes y el mandatario estadounidense.

Además de su participación en la cumbre, tiene previsto acudir el 19 de abril al Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, donde sostendrá reuniones con académicos y especialistas en áreas como cambio climático, inteligencia artificial, medicina y desarrollo tecnológico.

Asimismo, se contempla un acercamiento con la comunidad mexicana residente en España, aunque no se han detallado los formatos ni participantes específicos de este encuentro.

Un acercamiento tras años de tensión

La visita de Sheinbaum ocurre luego de un periodo de tensiones diplomáticas entre México y España, derivadas de la solicitud del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que la Corona española ofreciera disculpas por los agravios cometidos durante la Conquista.

Previo a su viaje, la mandataria subrayó que nunca se rompieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, aunque reconoció que sí existieron diferencias en la interpretación histórica.

“Nunca se ha roto la relación diplomática con España”, afirmó, al tiempo que destacó que en el último año ha habido “un acercamiento distinto” tanto del gobierno español como de la propia monarquía.

Por otra parte, funcionarios del gobierno federal han destacado la relevancia de este viaje como una oportunidad para consolidar vínculos internacionales y fortalecer la presencia de México en espacios multilaterales.

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