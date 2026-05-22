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Internacional

Dejan seis muertos enfrentamientos entre indígenas en Colombia

Líderes del pueblo misak aseguraron que la cifra real podría ascender a diez muertos, dato que todavía no ha sido confirmado oficialmente.

  • 22
  • Mayo
    2026

Los enfrentamientos entre integrantes de los pueblos indígenas misak y nasa en el departamento colombiano del Cauca dejaron al menos seis personas muertas y más de un centenar de heridos, en medio de una disputa territorial que se ha intensificado durante los últimos meses.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el saldo preliminar de víctimas y calificó la situación como una “crítica confrontación” entre dos comunidades indígenas del suroeste del país.

Aunque autoridades nacionales reportaron seis fallecidos, líderes del pueblo misak aseguraron que la cifra real podría ascender a diez muertos, dato que todavía no ha sido confirmado oficialmente.

Disputa territorial provocó nuevos enfrentamientos

La confrontación ocurrió en el municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, donde ambas comunidades reclaman la propiedad de territorios ancestrales.

Según el pueblo misak, la zona en disputa había sido habitada históricamente por su comunidad, pero desde hace algunos meses pasó a control del pueblo nasa, situación que detonó nuevas tensiones.

Los misak señalaron que intentaron recuperar el control del territorio, lo que derivó en una pelea violenta el jueves, donde ambos grupos utilizaron palos, piedras y machetes.

Por su parte, autoridades indígenas nasa denunciaron que fueron atacadas por integrantes del pueblo misak, quienes presuntamente los encerraron, les quitaron celulares y radios de comunicación, además de incendiar algunas motocicletas.

Gobierno colombiano envió refuerzos militares

Ante el incremento de la violencia, el ministro de Defensa ordenó el despliegue de 120 soldados adicionales a la región para contener los enfrentamientos y evitar nuevas agresiones.

Sánchez pidió a ambas comunidades detener la violencia y buscar soluciones mediante el diálogo.

“El problema de las tierras entre comunidades indígenas no se soluciona matando a otros”, declaró el funcionario.

El ministro recordó además que el presidente Gustavo Petro convocó a líderes de los pueblos nasa y misak a una reunión el próximo lunes en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano.

Conflicto suma meses de tensión en Cauca

La disputa territorial comenzó hace varios meses, cuando integrantes del pueblo misak realizaron protestas frente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá para exigir respeto a sus territorios ancestrales.

Los misak acusan a la ANT de adjudicar tierras que consideran propias a otras comunidades indígenas del Cauca, lo que, según denunciaron, ha afectado al menos a 250 familias de la región montañosa donde conviven ambos pueblos.


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