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Internacional

'El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos': Papa

El líder de la Iglesia católica condenó los conflictos y acusó a los líderes de usar la religión para la violencia, en medio de la tensión con Donald Trump

  • 16
  • Abril
    2026

El papa León XIV ha dicho que el mundo está siendo "asolado por un puñado de tiranos" que gastan miles de millones en la guerra, en comentarios que serán vistos como otra fuerte escalada en su disputa de casi una semana con la Casa Blanca por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El primer pontífice nacido en Estados Unidos no mencionó a Donald Trump por su nombre, pero aprovechó su discurso en Camerún el jueves para denunciar a los líderes mundiales que invocan la religión para justificar la violencia contra otras naciones.

Sus declaraciones se produjeron cuando los obispos estadounidenses ofrecieron su apoyo incondicional al jefe de la Iglesia católica, quien ha estado bajo el fuego de Trump durante días después de pronunciarse en contra de la guerra con Irán.

“¡Ay de aquellos que manipulan la religión y el mismísimo nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia!”, dijo Leo ante una multitud reunida en la Catedral de San José, en la ciudad occidental de Bamenda.

“El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas que nos apoyan”, dijo el pontífice, que se encuentra de gira por África durante 11 días.


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