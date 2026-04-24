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Internacional

Limpiar el estrecho de Ormuz de minas será más costoso y difícil

Un experto en artefactos de este tipo habló de las implicaciones que conlleva esta situación desde su experiencia con escenarios parecido en Ucrania.

  • 24
  • Abril
    2026

La eliminación de minas marinas representa un desafío técnico y operativo más complejo que la remoción de minas terrestres, debido a su ubicación y comportamiento en distintos niveles del agua. Así lo explicó Paul Heslop, coordinador de Naciones Unidas para la acción contra minas en Ucrania, al referirse a escenarios como el de Ucrania donde se han reportado artefactos de este tipo.

¿Por qué las minas marinas son más difíciles de eliminar?

El especialista detalló que, a diferencia de las minas terrestres, que suelen encontrarse en la superficie o a poca profundidad, las minas marinas pueden ubicarse en distintos niveles: flotando, bajo la superficie o incluso en el lecho marino. Esta característica multiplica la dificultad para detectarlas, especialmente si no están ancladas y pueden desplazarse.

¿Qué impacto pueden generar estos artefactos?

Heslop subrayó que el daño de una mina marina puede ser considerablemente mayor. Mientras que una mina terrestre afecta a personas o vehículos en un área limitada, una mina en el agua puede impactar embarcaciones de gran escala, como petroleros con cargas millonarias, lo que implica consecuencias humanas, económicas y ambientales.

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El experto destacó el trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ha entregado más de 60 robots subacuáticos para detectar y eliminar explosivos en ríos y otras vías fluviales. Estas herramientas permiten operar en condiciones complejas y reducir riesgos para el personal especializado.

Operaciones que requieren alta capacidad técnica

Las tareas de desminado marítimo suelen ser asumidas por países con tecnología avanzada y recursos especializados. La combinación de factores como profundidad, movilidad y visibilidad convierte estas operaciones en procesos más costosos y prolongados en comparación con el desminado terrestre.


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